Inilabas ng TerraMaster ang TNAS Mobile 3 App para sa Easy Storage Management

Ang TerraMaster, isang propesyonal na tatak na dalubhasa sa mga makabagong produkto ng imbakan, ay naglunsad ng TNAS Mobile 3 na application. Ang makapangyarihang app na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na maginhawang mag-back up ng mga larawan at video mula sa kanilang mga mobile phone, malayuang mag-access ng mga file, maglaro ng nilalamang multimedia, at pamahalaan ang mga TerraMaster NAS device. Nangangailangan man ng access ang mga user sa mahahalagang file ng negosyo habang naglalakbay o gustong magbahagi ng mga personal na larawan sa pamilya at mga kaibigan, idinisenyo ang TNAS Mobile 3 upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Kasama sa mga pangunahing tampok ng TNAS Mobile 3 ang isang all-in-one at madaling gamitin na disenyo ng user interface na nagbibigay sa mga user ng malinaw na pangkalahatang-ideya ng kanilang katayuan ng system ng NAS, paggamit ng storage, at mga konektadong device. Ang app ay nagbibigay-daan para sa parehong awtomatiko at manu-manong pag-backup ng mga larawan at video mula sa album ng mobile phone sa TNAS device, na nagpapalaya ng mahalagang espasyo sa imbakan. Bukod pa rito, ang mga function ng awtomatikong pag-uuri at pagkuha ay nagbibigay-daan sa maginhawa at mabilis na pag-access sa mga file.

Nag-aalok din ang TNAS Mobile 3 ng seamless media streaming nang direkta mula sa TerraMaster NAS hanggang sa mga mobile device, na tinitiyak ang on-demand na availability ng musika, video, at mga larawan. Mae-enjoy ng mga user ang ligtas at maginhawang malayuang pag-access sa mga file, larawan, video, at dokumentong nakaimbak sa TerraMaster NAS mula saanman sa mundo, nang hindi nangangailangan ng mga kumplikadong configuration ng network o mga setting ng VPN.

Sa TNAS Mobile 3, ang pag-aayos at pamamahala ng mga file sa TNAS ay ginagawang mas madali gamit ang mga function tulad ng pag-upload ng file, pag-download, at pagbabahagi. Maaaring makipagtulungan ang mga user sa mga kasamahan o magbahagi ng mga alaala sa mga kaibigan at pamilya nang hindi umaasa sa mga serbisyo ng third-party. Priyoridad din ng app ang seguridad ng data, na nagtatampok ng customized na secret key at AES 256 hardware encryption level para protektahan ang sensitibong data.

Bilang karagdagan, pinapahusay ng TNAS Mobile 3 ang seguridad gamit ang pangalawang pag-verify ng OTP (isang beses na password), na maaaring paganahin sa pamamagitan ng pamamahala ng gumagamit ng TNAS. Ang tampok na ito ay bumubuo ng isang dynamic na OTP para sa pangalawang pag-verify sa pag-login, na nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa pag-crack ng password.

Ang TNAS Mobile 3 ay magagamit na ngayon para sa pag-download sa parehong Google Play Store at Apple App Store, na nag-aalok sa mga user ng mahusay na tool upang pamahalaan ang kanilang mga TerraMaster NAS system. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng TerraMaster.

Pinagmumulan:

– TerraMaster: Press Release – Inilabas ng TerraMaster ang Bagong TNAS Mobile 3 App (2023)