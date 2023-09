Ang Kahalagahan ng Telepono Fundraising sa Digital Age

By

Ang pangangalap ng pondo sa telepono ay matagal nang naging mahalagang tool para sa mga non-profit na organisasyon, na nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa mga potensyal na tagasuporta, donor, at boluntaryo. Sa kabila ng paglitaw ng mga bagong teknolohiya ng komunikasyon, tulad ng pagmemensahe at video conferencing, ang telepono ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa mga benta, serbisyo sa customer, panloob na komunikasyon, at mga pagsisikap sa pangangalap ng pondo.

Ang pangangalap ng pondo ay ang buhay ng mga non-profit na organisasyon, na nagbibigay-daan sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang mahalagang gawain sa lipunan. Nag-aalok ang telepono ng mas personal at pantao na diskarte sa pangangalap ng pondo, na tumutulong sa pagbuo ng mga koneksyon sa pagitan ng mga indibidwal at ang dahilan. Gayunpaman, ang patuloy na gastos ng krisis sa pamumuhay at pagtaas ng pangangailangan para sa mga serbisyo ay nagpilit sa mga kawanggawa na galugarin ang mga makabagong solusyon.

Sa pagtaas ng COVID-19, ang pangangalap ng pondo sa telepono ay nakaranas ng pagtaas dahil mas maraming tao ang nagkaroon ng oras at pagpayag na makipag-usap sa telepono sa panahon ng lockdown. Bagama't marami ang bumalik sa mga setting ng trabaho bago ang pandemya, ang pangangalap ng pondo sa telepono ay nananatiling mahalaga sa gawain ng mga kawanggawa at non-profit. Sa katunayan, inaasahan ng dalawang-katlo ng mga fundraiser na tataas ang kanilang paggamit ng telepono para sa pangangasiwa ng tagasuporta sa darating na taon.

Upang umangkop sa digital na hinaharap, maaaring tumingin ang mga charity sa cloud-based na mga tool sa komunikasyon. Ang mga software solution na ito, gaya ng Voice over Internet Protocol (VoIP) na mga sistema ng telepono, ay nag-aalok ng flexibility at pinahusay na feature kumpara sa tradisyonal na mga teleponong pang-opisina. Ang mga tool na nakabatay sa cloud ay nagbibigay-daan para sa malayuang trabaho, pag-record ng tawag, mga instant transcript, detalyadong analytics, at pagsasama sa iba pang mga system, na ginagawang mas madali para sa mga kawanggawa na pamahalaan at mag-imbak ng mahalagang impormasyon.

Ang napipintong switch-off ng mga tradisyunal na serbisyo ng landline sa 2025 ay higit na binibigyang-diin ang pangangailangan ng mga kawanggawa na i-upgrade ang kanilang mga system ng telepono. Ang switch-off ay makakaapekto sa iba't ibang device na tumatakbo sa tansong PSTN wiring. Ang mga tool sa komunikasyon na nakabatay sa cloud tulad ng mga VoIP phone ay nagbibigay ng maaasahang alternatibo. Gayunpaman, ang mga kawanggawa ay kailangang magplano at lumipat nang maaga upang maiwasan ang pagkagambala sa kanilang trabaho.

Kapag pumipili ng alternatibong sistema ng telepono, dapat isaalang-alang ng mga kawanggawa ang mga salik gaya ng gastos, mga benepisyo sa pag-upgrade, pagsasanay, at pagtugon sa mga pangangailangan sa kasalukuyan at hinaharap. Ang bawat tawag na ginawa at natanggap ay mahalaga para sa isang kawanggawa, ito man ay para madagdagan ang mga donasyon o magbigay ng suporta.

Narito ang pangangalap ng pondo sa telepono, ngunit mahalaga para sa mga kawanggawa na tanggapin ang digital na pagbabago. Bagama't maaaring hindi pangunahing priyoridad ang digital innovation kumpara sa mga komersyal na negosyo, mahalagang isaalang-alang ng mga kawanggawa upang maipagpatuloy ang kanilang mabisang gawain para sa lipunan sa hinaharap.

