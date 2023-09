Inilunsad ng Tecno ang Spark 10 Pro Moon Explorer Edition upang Ipagdiwang ang Chandrayan-3 Mission ng India

Ang Tecno, isang sikat na brand ng smartphone, ay naglunsad kamakailan ng isang espesyal na bersyon ng kanilang Spark 10 Pro smartphone sa India. Tinaguriang "Moon Explorer Edition," ang natatanging device na ito ay idinisenyo upang ipagdiwang ang matagumpay na Chandrayan-3 Moon mission ng India. Tingnan natin ang mga kapana-panabik na tampok ng bagong smartphone na ito.

Ang Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ay nagpapalabas ng makinis at modernong disenyo. Ang likod na salamin nito, na may makinis na parang buhangin na finish, ay nagbibigay dito ng premium na hitsura at pakiramdam. Ang likod ng telepono ay nahahati sa dalawang seksyon, na ang itaas na bahagi ay puti at ang iba ay itim. May mga diagonal na guhit sa itim na seksyon, na nagdaragdag ng isang ugnayan ng kagandahan sa pangkalahatang disenyo. Hindi tulad ng ilang iba pang mga telepono, ang edisyong ito ay walang bump sa camera na lumalabas. Nagtatampok ito ng isang parisukat na hugis at isang fingerprint scanner sa gilid.

Sa mga tuntunin ng mga detalye, ipinagmamalaki ng Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ang 6.1-pulgadang FHD+ na display na may maayos na 90Hz refresh rate. Ang centrally-aligned punch-hole cutout ay naglalaman ng 32MP front camera para sa pagkuha ng mga nakamamanghang selfie. Sa likuran, mayroong 50MP pangunahing sensor, na sinamahan ng AI lens, para kumuha ng mga de-kalidad na larawan. Sa ilalim ng hood, ang smartphone ay pinapagana ng mahusay na Helio G88 SoC, na nagbibigay ng mahusay na pagganap. Ito ay may kasamang 8GB ng RAM at 128GB ng panloob na memorya, na nag-aalok ng sapat na kapasidad ng imbakan. Nagtatampok din ang device ng malaking 5,000mAh na baterya, na sumusuporta sa 18W fast charging.

Kung interesado ka sa Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, maaari mo itong i-pre-order simula Setyembre 7, 2023. Ang opisyal na petsa ng paglabas ay nakatakda sa Setyembre 15, 2023. Ang telepono ay nagkakahalaga ng Rs.11,999, kaya isang kaakit-akit na opsyon para sa mga taong mahilig sa smartphone.

Ang espesyal na edisyong smartphone na ito mula sa Tecno ay isang mahusay na paraan upang gunitain ang matagumpay na misyon sa Buwan ng India. Sa naka-istilong disenyo nito at mga kahanga-hangang feature, nangangako itong maghahatid ng kasiya-siyang karanasan ng user. Kung ikaw ay isang tagahanga ng paggalugad sa kalawakan o kailangan lang ng isang bagong smartphone, ang Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ay talagang sulit na isaalang-alang.

Pinagmumulan:

– [1] Mga Kahulugan: Ang Helio G88 SoC ay tumutukoy sa System-on-a-Chip na ginamit sa Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Ito ay isang malakas na processor na idinisenyo para sa mga smartphone.