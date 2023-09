Nagsisimula ang Tech Year sa Apple Event at Dreamforce Conference

Ang ikalawang linggo ng Setyembre ay minarkahan ang simula ng isang bagong tech na taon, na may mga pangunahing kaganapan tulad ng Apple's iPhone event at Salesforce's Dreamforce conference na nagtatakda ng tono para sa industriya. Ang mga kaganapang ito ay hudyat din ng pagsisimula ng tech conference season, na may mga palabas na nakahanay para sa Meta Platforms, Microsoft, at Oracle.

Ang isang pinakahihintay na kaganapan ay ang paunang pampublikong alok ng Arm Holdings, na inaasahang pahalagahan ang chip designer sa $50 bilyon hanggang $54.5 bilyon. Ang IPO na ito, kasama ang nakaplanong pampublikong alok ng delivery startup na Instacart, ay maaaring muling buhayin ang natutulog na tech na IPO market. Ang mga pusta ay mataas sa taong ito, dahil ang mga ligal na labanan, mga kondisyon ng macroeconomic, ang digmaang pangkalakalan sa China, at mga hamon sa regulasyon ay nagdulot ng mga alalahanin.

Itinatampok ng mga kaganapan sa linggo ang parehong mga pagkakataon at isyu sa industriya ng teknolohiya. Ang IPO ng Arm ay nagpapakita ng lakas ng tech at AI, habang ang kaso ng Google-DoJ ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa kapangyarihan na ginagamit ng ilang kumpanya. Ang Justice Department ay nangangatuwiran na ang Google ay ilegal na gumamit ng mga kasunduan sa mga gumagawa ng telepono at internet browser upang monopolyo ang market ng search engine.

Samantala, ang isang panel ng Senado ay nagpupulong upang talakayin ang responsableng paggamit ng AI, at ang batas ng dalawang partido ay ginagawa upang ayusin ang AI. Kahit na ang mga tech na higante tulad ng Apple at Salesforce ay hindi immune sa mga hamon, kung saan nahaharap ang Apple sa mga isyu sa kita at mga benta at isinasaalang-alang ng Salesforce na ilipat ang Dreamforce dahil sa mga alalahanin tungkol sa paggamit ng droga at kawalan ng tirahan sa San Francisco.

Ang pangunahing alalahanin na nagbabadya sa tech landscape ay AI. Ang saradong-pinto na katangian ng mga talakayan at ang potensyal para sa pagkuha ng regulasyon ng mga nangingibabaw na manlalaro sa industriya ay naglalabas ng mga tanong tungkol sa pagiging patas ng mga regulasyon. Gayunpaman, ang paglahok ng Department of Justice ay nagdaragdag ng kaseryosohan sa isyu.

Sa pangkalahatan, ang siksikang tech na linggong ito ay nagtatakda ng yugto para sa industriya ng tech sa darating na taon, na may halo ng mga pagkakataon, hamon, at alalahanin sa regulasyon.

