Ipinakilala ng Dying Light 2 ang Premium Currency DL Points para sa In-Game Purchase

Sa pinakahuling update sa Dying Light 2, ang pinakaaabangang sequel ng sikat na larong Dying Light, isang bagong premium na in-game currency na tinatawag na DL Points ang ipinakilala. Magagamit na ngayon ng mga manlalaro ang mga puntong ito para bumili ng mga skin bundle nang hindi na kailangang umalis sa laro.

Habang ang orihinal na Dying Light ay nagtatampok din ng mga microtransaction, ang mga ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga partikular na storefront ng mga may-ari ng platform, gaya ng Sony o Valve. Ang Techland, ang developer ng Dying Light 2, ay nagsabi na ang paggamit ng DL Points bilang eksklusibong pera para sa mga in-game na pagbili ay "gumagawa ng ating buhay." Inalis din ng hakbang na ito ang pangangailangang gumawa ng hiwalay na mga bundle para sa mga platform store.

Sa kasalukuyan, may opsyon ang mga manlalaro na gumastos ng real-world na pera upang makakuha ng mga bundle ng DL Point mula sa mga tindahan ng PlayStation at Xbox. Gayunpaman, inihayag ng Techland na kapag ganap na naipatupad ang DL Points, aalisin ang mga bundle sa PlayStation Store.

May mga tanong tungkol sa timing ng pagpapakilalang ito ng DL Points at ang kamakailang pagkuha ng karamihan ng stock ng Techland ng tech giant na Tencent. Nilinaw ng Techland na ang dalawang kaganapan ay hindi konektado at ang pagpapatupad ng DL Points ay naantala dahil sa kinakailangang oras ng produksyon.

Sa DL Points, ang mga manlalaro ay mayroon na ngayong maginhawa at walang putol na paraan upang gumawa ng mga in-game na pagbili nang hindi kinakailangang umalis sa nakaka-engganyong mundo ng Dying Light 2. Ang bagong premium na currency system na ito ay nag-aalok sa mga manlalaro ng pagkakataong makakuha ng mga skin bundle sa mas magandang presyo, na nagpapahusay sa kanilang pangkalahatang karanasan sa paglalaro.

