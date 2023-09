Pinalawak ng Evie Networks ang Pakikipagsosyo sa Dan Murphy's para Mag-install ng Higit pang EV Charging Stations

Ang Evie Networks, isang kumpanyang nag-specialize sa mga pampublikong EV charger, ay nag-anunsyo ng pinalawig na pakikipagsosyo sa Dan Murphy's upang mag-install ng mga karagdagang istasyon ng pagsingil sa kanilang mga lokasyon ng tindahan. Mayroon na, limang istasyon ng pagsingil ang na-install sa mga tindahan ni Dan Murphy sa buong Australia, na may pang-anim na istasyon na binalak para sa Broadmeadows, Victoria.

Ang partnership na ito ay isang positibong hakbang tungo sa pagpapabuti ng accessibility sa imprastraktura sa pagcha-charge ng electric vehicle. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng network ng mga istasyon ng pag-charge sa mga tindahan ni Dan Murphy, mas maraming may-ari ng EV ang magkakaroon ng maginhawang access sa mga pasilidad sa pag-charge habang namimili o nagpapatakbo. Naaayon din ito sa lumalaking pangangailangan para sa napapanatiling mga opsyon sa transportasyon.

Ang Twitter Diumano ay Shadowbans Ang New York Times, Isang Pangunahing Advertiser

Sa isang nakakagulat na hakbang, ang Twitter, na kilala ngayon bilang X, ay iniulat na shadowbanned The New York Times, na pumipigil sa mga user na makita ang mga tweet na nagli-link sa nilalaman ng pahayagan. Ang pagkilos na ito ay partikular na kabalintunaan dahil ang The New York Times ay isa sa mga pangunahing advertiser ng X at nagpapatakbo ng mga kampanyang pang-promosyon para sa sports site nito, ang The Athletic.

Ang pakikipag-ugnayan sa mga tweet na nagli-link sa website ng The New York Times ay makabuluhang bumaba noong huling bahagi ng Hulyo at patuloy na bumaba sa buong Agosto. Ang pagtanggi na ito ay naobserbahan sa pamamagitan ng paghahambing ng pakikipag-ugnayan sa mga tweet mula sa iba pang pangunahing serbisyo ng balita tulad ng BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, at Washington Post. Sa parehong panahon, ang pakikipag-ugnayan sa mga post mula sa mga nakikipagkumpitensyang site ng balita ay tumaas o nanatiling pare-pareho.

Ang Meta (dating Facebook) ay Iniulat na Bumubuo ng Advanced na Modelo ng AI upang Makipagkumpitensya sa OpenAI

Ang Meta ay diumano'y gumagawa ng isang advanced na modelo ng AI na naglalayong tumugma sa kahusayan ng sikat na modelo ng wika ng OpenAI, ang GPT-4. Ang AI tool na ito ay bubuo ng teksto at pagsusuri na naka-target sa mga negosyo. Ang layunin sa likod ng pagsisikap na ito ay upang makipagkumpitensya sa pagdagsa ng mga bagong modelo ng AI na pumapasok sa merkado. Upang magawa ito, ang Meta ay naiulat na naghahanap upang makakuha ng mga advanced na Nvidia chips.

Ang modelo ng AI na binuo ng Meta ay inaasahang tutulong sa mga negosyo sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagbuo ng sopistikadong teksto, pagsasagawa ng mga kumplikadong pagsusuri, at paggawa ng karagdagang output. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga serbisyong ito, nilalayon ng Meta na magtatag ng isang mapagkumpitensyang kalamangan sa merkado ng AI.

Inaapela ng Internet Archive ang Pagkatalo sa Demanda sa Ebook Library

Inihayag ng Internet Archive ang intensyon nitong mag-apela ng kamakailang pagkawala sa isang kaso ng copyright patungkol sa ebook library nito. Kasunod ng isang kasunduan, ang Archive ay mayroon nang limitadong pag-access sa ilan sa mga aklat nito. Ang orihinal na desisyon ay nagpasiya na ang pag-scan ng Archive ng mga libro ay hindi napapailalim sa batas ng patas na paggamit ng US. Dahil dito, kinailangan ng website na paghigpitan ang pampublikong pag-access sa mga aklat na magagamit sa komersyo na protektado ng copyright.

Ang desisyon ng Internet Archive na mag-apela ay binibigyang-diin ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng access sa kaalaman at literatura, habang tinutugunan din ang mga alalahanin na ibinangon ng mga may hawak ng copyright. Itinatampok ng kasong ito ang mga patuloy na hamon at debate na nakapalibot sa mga digital na aklatan at patas na paggamit sa digital age.

Exoplanet na Posibleng Tirahan, K2-18b, Kinilala ng James Webb Space Telescope

Natukoy ng James Webb Space Telescope ang K2-18b, isang exoplanet na nagtataglay ng potensyal para sa pagiging habitability at paghahanap ng extraterrestrial na buhay. Natuklasan noong 2015, ang K2-18b ay pinaniniwalaang may likidong tubig na karagatan sa ibabaw nito at maaaring naglalaman ng methane, carbon dioxide, at dimethyl sulfide. Ang exoplanet na ito ay higit na malaki kaysa sa Earth, na may sukat na 8.6 beses ang laki nito, at nagpapakita ng natatanging pagkakataon para sa siyentipikong paggalugad sa loob ng ating kalawakan.

Sa patuloy nating pagtuklas ng mga exoplanet na may mga katangiang katulad ng ating sariling planeta, ang paghahanap ng buhay sa kabila ng Earth ay lalong nagiging kaakit-akit. Nag-aalok ang K2-18b ng isang kaakit-akit na sulyap sa posibilidad ng mga matitirahan na mundo sa kabila ng ating solar system.

