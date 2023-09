Nakakuha ang Baldur's Gate 3 ng Kahanga-hangang PS5 Port, Ayon sa Digital Foundry

By

Inilabas sa PlayStation 5 ngayong linggo, ang Baldur's Gate 3 ay nakatanggap ng papuri para sa kahanga-hangang port nito mula sa mga tech expert sa Digital Foundry. Ang malawak na Dungeons & Dragons-themed role-playing game ng Larian Studios ay sinasabing tatakbo sa antas na katumbas ng bersyon ng PC sa mga ultra setting.

Ang isang kapansin-pansing tampok ng bersyon ng PS5 ay ang kakayahang i-on o i-off ang performance mode. Sa parehong mga mode, ang laro ay nagpapanatili ng isang 1440p na resolusyon. Ang performance mode ay naglalayon para sa isang makinis na 60 mga frame sa bawat segundo, na, ayon sa Digital Foundry, ay halos nakakamit. Gayunpaman, ang lungsod mismo ng Baldur's Gate ay nagdudulot ng ilang isyu sa performance, na may frame rate na bumaba sa ibaba 30fps sa ilang partikular na lugar.

Ang mode ng kalidad, sa kabilang banda, ay nagla-lock ng frame rate sa 30fps. Ang Digital Foundry ay nag-uulat na ito ay patuloy na naabot ang target na ito, maliban sa Act 3 kung saan ang frame rate ay bumaba sa kalagitnaan hanggang sa mababang 20s. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang bersyon ng PS5 ay nagbibigay ng medyo matatag na pagganap.

Pagdating sa split-screen multiplayer, mayroong ilang kapansin-pansing mga pagbawas sa mga tuntunin ng pagganap. Gayunpaman, ang laro ay nagpapanatili ng isang matatag na 30fps, maliban sa Act 3 kung saan ang frame rate ay bumaba sa mababang 20s.

Bilang karagdagan, habang ang Baldur's Gate 3 ay hindi kasalukuyang sumusuporta sa crossplay, kinumpirma ni Larian na ito ay nasa kanilang roadmap. Ang studio ay aktibong nagtatrabaho sa pag-aayos ng mga bug at mga isyu sa pagganap mula noong inilabas ang laro, na may layuning tuluyang payagan ang paglalaro ng co-op sa mga platform ng PC at PS5.

Sa pangkalahatan, ang Baldur's Gate 3 ay pinuri bilang isang "landmark na sandali sa genre" ng IGN. Ang laro ay nagbibigay ng isang mayaman, taktikal na karanasan sa RPG na may mahusay na pagkakasulat ng kuwento, kumplikadong mga character, at makabuluhang mga pagpipilian para sa mga manlalaro na gawin. Maaaring ma-access ng mga may-ari ng PlayStation 5 ang isang buong walkthrough at iba pang mga mapagkukunan upang mapahusay ang kanilang karanasan sa gameplay.

Pinagmulan: [Digital Foundry, IGN]