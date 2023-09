Ang Nintendo Switch 2 ay Nabalitaan na Nagtatampok ng Pinahusay na Pagganap at Pinababang Oras ng Pag-load

Ang mga alingawngaw tungkol sa inaabangang Nintendo Switch 2 ay patuloy na kumakalat, na may mga bagong detalye na lumalabas tungkol sa pagganap at mga tampok nito. Sinasabi ng mga mapagkakatiwalaang source na nagkaroon ng lihim na pagpapakita ang console sa Gamescom noong Agosto, at ngayon ay pinatunayan ng ikatlong source ang mga claim na ito at nagdagdag ng karagdagang impormasyon.

Ayon sa mga ulat mula sa Eurogamer at VGC, ang Switch 2 ay napapabalitang magpapatakbo ng "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" sa mas mataas na frame rate at resolution, na tila nangangako para sa mga tagahanga ng sikat na laro. Si Nate The Hate, isang dating maaasahang tagaloob ng Nintendo, ay sinuportahan din ang mga claim na ito at nagpahayag ng higit pang mga detalye na narinig niya tungkol sa console.

Ang isang kapansin-pansing pagpapahusay na binanggit ni Nate The Hate ay ang makabuluhang pagbawas sa mga oras ng pagkarga. Sinabi niya na ang bagong hardware ay pinapayagan para sa malapit-agad na oras ng pag-load para sa mga laro, lalo na kapag nag-boot up mula sa pangunahing menu. Ito ay isang malaking pagpapabuti kumpara sa orihinal na Switch, na may mga oras ng paglo-load na humigit-kumulang 30 segundo.

Sa mga tuntunin ng pagganap, sinabi ni Nate The Hate na ang "Breath of the Wild" ay tumatakbo sa 60 mga frame bawat segundo sa isang 4K na resolusyon sa Switch 2. Binanggit din niya na ang console ay nagtatampok ng mga advanced na kakayahan ng ray-tracing, katulad ng kung ano ang PlayStation 5 at Xbox Series X/S ay maaaring makamit. Gayunpaman, nilinaw niya na ang raw power ng Switch 2 ay inaasahang mas mababa sa Xbox Series S.

Para mabayaran ito, maaaring gumamit ang Switch 2 ng bagong teknolohiyang tinatawag na DLSS (deep learning super sampling), na maaaring gayahin ang 4K na resolution sa mga device na mas mababa ang power. Maaari itong magbigay ng maihahambing na visual na karanasan sa katutubong 4K habang pinapanatili ang kahusayan sa pagganap.

Bagama't may kawalang-katiyakan pa rin hinggil sa paatras na compatibility ng Switch 2 at opisyal na mga petsa ng pagbubunyag/paglunsad, iminumungkahi ni Nate The Hate na ang susunod na Nintendo Direct ay ipapalabas sa humigit-kumulang tatlong araw, posibleng sa Setyembre 14. Mahalagang tandaan na ang Nintendo Directs ay karaniwang nagaganap sa Huwebes.

Sa konklusyon, ang mga napapabalitang feature ng Nintendo Switch 2 ay nagpapahiwatig ng pinabuting performance, nabawasang oras ng pagkarga, at ang potensyal na paggamit ng teknolohiya ng DLSS. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng karagdagang mga update mula sa Nintendo tungkol sa inaabangan na console na ito.

