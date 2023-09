Ang Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set ay ibinebenta

Ang Super Mario 64 Question Mark Block Lego set ay isang napakalaking pagpupugay sa minamahal na video game. Sa 2,064 na piraso, pinapayagan ng set na ito ang mga tagahanga na muling likhain ang mga kapaligiran at karakter mula sa Super Mario 64. At ang pinakamagandang bahagi? Ito ay kasalukuyang ibinebenta sa Amazon at Target para sa pinakamababang presyo kailanman.

Karaniwang may presyo sa $199.99, ang Super Mario 64 Question Mark Block Lego set ay magagamit na ngayon sa halagang $159.99 lamang. Ang diskwento na ito ay nagbibigay sa mga tagahanga ng pagkakataong magkaroon ng monolitikong query stone na ito sa mas abot-kayang presyo.

Ang pinagkaiba ng Lego na ito ay ang mga interactive na tampok nito. Ang Question Mark Block ay matalinong bumukas para ipakita ang mga miniature na replika ng mga iconic na elemento mula sa Super Mario 64. Kasama sa set na ito si King Bob-omb, Big Mr. I, at iba't ibang sikreto at easter egg.

Bukod sa pagiging diorama, ang Question Mark Block Lego set ay maaari ding isama sa Lego Super Mario system para sa karagdagang playability. At kung tinitingnan mo ang mga kursong Lego Super Mario Starter na nagtatampok ng Mario at Luigi, ngayon na ang oras para bumili. Ang mga starter set na ito, kadalasang may presyong $59.99, ay kasalukuyang may diskwento sa $47.99.

Huwag palampasin ang pagkakataong magkaroon ng hindi kapani-paniwalang set ng Lego na ito at tuklasin ang mundo ng Super Mario 64 sa isang bagong dimensyon. Kunin ang sa iyo ngayon habang available pa ito sa may diskwentong presyo.

