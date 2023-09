Bumaba ang Oracle Shares Pagkatapos ng Mahinang Ulat ng Kita sa Q2

By

Ang mga bahagi ng Oracle Corporation ay bumagsak ng 10% bago ang pagbubukas ng kampana kasunod ng paglabas ng kanilang ikalawang fiscal quarter financial report. Ang kumpanya ng software ay nag-ulat ng mga naayos na kita na $1.19 bawat bahagi, bahagyang natalo ang mga inaasahan ng mga analyst na $1.15 bawat bahagi. Gayunpaman, ang kita ay umabot sa $12.45 bilyon, kulang sa inaasahang $12.47 bilyon.

Sumulong ang WestRock kasama ang Pagsama-sama habang ang Smurfit Kappa Shares Sink

Ang kumpanya ng papel at packaging na WestRock ay nakakita ng 6% na pagtaas sa mga pagbabahagi nito bago ang kampana pagkatapos na ipahayag ang mga plano nito na sumanib sa kumpanyang nakabase sa Dublin na Smurfit Kappa. Sa kaibahan, ang pagbabahagi ng Smurfit Kappa ay bumaba ng higit sa 8% bilang tugon sa balita.

Ang Apple Stock ay Tumaas Bago ang iPhone Launch Event

Ang stock ng Apple ay nakaranas ng bahagyang pagtaas bago ang kampana na humahantong sa pinakahihintay na kaganapan sa paglulunsad ng iPhone. Ang kaganapan, na naka-iskedyul para sa 1 pm ET, ay nakabuo ng buzz at kaguluhan sa mga mahilig sa teknolohiya at mamumuhunan.

In-upgrade ng Bank of America ang Stock ng Cintas

Nakakita si Cintas ng 1% na pagtaas sa premarket trading pagkatapos makatanggap ng pag-upgrade ng rating sa pagbili mula sa Bank of America. Dumating ang pag-upgrade na ito habang tumataas ang posibilidad ng isang mahinang pag-landing na pang-ekonomiyang senaryo, na itinatampok ang positibong pananaw para sa stock.

Nahigitan ng Mga Pangkalahatang Tindahan ni Casey ang Inaasahan sa Mga Kita

Retail stock Casey's General Stores ay nakaranas ng 4% na pagtaas sa premarket trading pagkatapos lumampas sa mga inaasahan sa mga kita para sa kamakailang quarter. Ang kumpanya ay nag-ulat ng mga kita na $4.52 bawat bahagi, na lumampas sa inaasahang $3.36 bawat bahagi. Habang ang kita ay bahagyang nahulog sa mga inaasahan, ang mga mamumuhunan ay hinikayat pa rin ng positibong ulat ng kita.

Nakatanggap si Geron ng Upgrade mula sa Goldman Sachs

Si Geron, isang kumpanya sa paggamot ng kanser sa dugo, ay nakakita ng 5% na pagtaas sa stock nito bago ang kampana pagkatapos makatanggap ng upgrade sa rating ng pagbili mula sa Goldman Sachs. Ang pag-upgrade ay nauna sa paglulunsad ng gamot ng Geron noong 2024, na may potensyal na magdulot ng makabuluhang paglago sa mga bahagi ng kumpanya, na hinuhulaan ng mga analyst ang potensyal na pagtaas ng hanggang 70%.

