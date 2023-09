Ang Steam Store upang Magpakita ng Impormasyon sa Pagkatugma ng Controller

By

Inanunsyo ni Valve na ang Steam store at desktop app ay malapit nang magtampok ng impormasyon tungkol sa pagiging tugma ng laro sa DualSense at DualShock controllers ng Sony. Ang update ay nakatakdang maging live sa Oktubre, at ito ay naglalayong tulungan ang mga manlalaro na makahanap ng mga laro na sumusuporta sa mga sikat na PC video game controllers.

Upang maibigay ang impormasyong ito, nagdagdag si Valve ng questionnaire sa Steamworks, ang mga tool sa paglikha ng laro nito para sa Steam store. Maaari na ngayong tukuyin ng mga developer kung nag-aalok ang kanilang laro ng buo o bahagyang suporta para sa mga controller ng Xbox, DualShock, at DualSense. Ipapakita rin ng mga filter ang antas ng paggamit ng bawat controller ng PlayStation, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na makita kung aling mga gamepad ang pinakakaraniwang ginagamit.

Ang desisyon na ipatupad ang feature na ito ay bilang tugon sa dumaraming bilang ng mga manlalaro na gumagamit ng PlayStation controllers. Ayon sa Valve, ang paggamit ng Sony controller ay lumago mula 11 porsiyento ng mga session noong 2018 hanggang 27 porsiyento ngayon. Ibinunyag din ni Valve na mahigit 87 milyong gumagamit ng Steam ang naglaro ng hindi bababa sa isang laro gamit ang controller mula noong 2017. Sa grupong ito, 69 porsiyento ang gumamit ng Xbox controllers, habang ang natitirang mga manlalaro ay gumamit ng halo ng PlayStation controllers, Switch Pro Controllers, at iba't ibang iba pang mga device.

Ang update na ito ay ang unang hakbang lamang tungo sa pagpapadali para sa mga manlalaro na makahanap ng mga laro na tugma sa kanilang mga gustong controller. Ipinahihiwatig ng Valve na mas maraming controller-friendly na feature ang maaaring maidagdag sa Steam store sa hinaharap, na higit na magpapahusay sa karanasan sa paglalaro para sa mga user ng Steam.

Pinagmulan: Valve