Ipinagdiwang ng Steam ang Ika-20 Anibersaryo: Mula sa Kontrobersya hanggang sa Pangingibabaw sa Industriya ng Pagsusugal

Ang Steam, ang sikat na digital distribution platform para sa mga video game, ay nagdiriwang ng ika-20 anibersaryo nito. Inilunsad noong Setyembre 12, 2003, ang Steam sa una ay humarap sa backlash mula sa mga manlalaro ng PC na nakita ito bilang isang banta sa mga browser ng multiplayer na server at mga pisikal na disc. Gayunpaman, ang pagpapalabas ni Valve ng Half-Life 2, na nangangailangan ng Steam na maglaro, ay napatunayang isang napakalaking tagumpay at naging daan para sa pangingibabaw ng Steam sa industriya.

Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, nakilala ng mga publisher ng laro ang halaga ng Steam at ang malawak nitong user base. Ngayon, ang mga pangunahing publisher tulad ng EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, at maging ang Blizzard ay tinanggap ang Steam bilang de facto PC game platform. Maging ang Epic Games, kasama ang Epic Games Store nito, ay nahirapang makipagkumpitensya sa momentum ng Steam, sa kabila ng pagbibigay ng milyun-milyong dolyar sa mga libreng laro.

Ang pinakalayunin ng Valve sa Steam ay magbigay ng platform para sa sinumang developer ng laro na direktang maabot ang kanilang mga manlalaro at bumuo ng kanilang audience. Sa paglipas ng mga taon, ang Steam ay naging pangunahing platform para sa pagtuklas ng indie na laro, na nag-aalok ng maginhawang lugar para bumili at maglaro ng mga laro na may patuloy na pagbebenta at mga bagong feature.

Sa panahon ng pandemya, tumaas ang kasikatan ng Steam, na may 10 milyong manlalaro na sabay-sabay na nag-log in noong Enero. Bukod pa rito, ang kamakailang anunsyo ng Valve tungkol sa Steam Deck gaming handheld ay nagdulot ng sariwang kaguluhan sa platform at pinahusay ang user interface nito.

Habang ipinagdiriwang ng Steam ang ika-20 anibersaryo nito, nagbago ito mula sa isang kontrobersyal na tool ng DRM tungo sa isang minamahal na gaming home para sa milyun-milyong PC gamer. Sa kabila ng mga maagang hamon nito, naging simbolo ang Steam ng umuunlad na digital distribution landscape sa industriya ng gaming.

Pinagmulan: The Verge ni Sean Hollister.