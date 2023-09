Nakuha ng Razorpay ang Digital Invoicing Startup BillMe

By

Ang Razorpay, isang nangungunang platform ng fintech, ay nakakuha ng BillMe, isang digital na pag-invoice at pagsisimula ng pakikipag-ugnayan sa customer. Nilalayon ng partnership na ito na bigyang-daan ang mga negosyo na makipag-ugnayan nang mas mahusay sa kanilang mga end consumer. Ang Managing Director at Co-founder ng Razorpay na si Shashank Kumar, ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa pagkuha, na nagsasaad na makakatulong ito sa mga offline na retail na tatak na lumago nang mas mabilis at makakuha ng access sa mga solusyon sa pagbabayad ng omnichannel. Ito ang ikawalong pagkuha ng Razorpay at ang una nila mula nang makuha ang Ezetap, isang end-to-end na digital na kumpanya sa pagbabayad, noong Agosto 2022.

Ang House of Brands Startup Neso Brands ay Kumuha ng Stake sa Le Petit Lunetier

Ang Neso Brands, isang startup na sinusuportahan ng Lenskart, ay nakakuha ng stake sa Le Petit Lunetier, isang omnichannel eyewear brand na nakabase sa Paris. Ang $4 milyon na pamumuhunan ay gagamitin para palawakin ang retail presence ng Le Petit Lunetier sa Europe at ipakilala ang brand sa mga merkado ng Lenskart sa Asia at Middle East. Sina Bjorn Bergstrom at Peyush Bansal, mga co-founder ng Neso Brands at Lenskart Group CEO, ayon sa pagkakabanggit, ay sasali sa board ng Le Petit Lunetier.

Nakuha ng 1Bridge ang Tech Assets ng eSamudaay

Nakuha ng social tech platform na 1Bridge ang mga asset ng teknolohiya ng eSamudaay, isang startup na lumilikha ng mga lokal na network ng ecommerce sa mas maliliit na bayan. Ang layunin ng acquisition na ito ay dalhin ang mga rural na micro-entrepreneur sa isang platform na isinama sa Open Network for Digital Commerce (ONDC). Si Ravinder Singh Mahori, ang co-founder at CTO ng eSamudaay, ay lumipat sa 1Bridge bilang bagong CTO. Bukod pa rito, nakatanggap ang 1Bridge ng equity funding na Rs 4 crore sa isang bridge round mula sa C4D Partners at iba pang mamumuhunan.

Ang Vertex Ventures ay Nakalikom ng $541 Milyon sa Pondo V

Ang Vertex Ventures Southeast Asia at India, isang venture capital firm na suportado ng Temasek, ay nakalikom ng $541 milyon sa ikalimang pondo nito. Ang pondo ay lumampas sa target na laki nito na $450 milyon at 80% na mas malaki kaysa sa nakaraang pondong nalikom noong 2019. Ang Vertex Ventures ay nagkaroon ng matagumpay na paglabas mula sa mga kumpanya tulad ng Grab, FirstCry, at XpressBees. Kasama sa bagong pondo ang isang nakalaang co-investment envelope na $50 milyon para sa pakikipagsosyo sa parent fund sa mga startup na pinangungunahan ng mga kababaihan.

Ang Kale ay Nagtataas ng $30 Milyon para Palakihin ang Cargo Community System

Ang Kale, isang pandaigdigang platform ng logistik ng SaaS, ay nakalikom ng $30 milyon sa round ng pagpopondo ng Series B. Gagamitin ang pagpopondo upang palakihin at i-deploy ang bagong-edad na Cargo Community Systems ng Kale sa North America at Europe. Nilalayon ng platform na mapadali ang tuluy-tuloy at walang papel na cross-border na kalakalan. Nauna rito, nagtaas si Kale ng $5 milyon na Serye A na pamumuhunan mula sa Inflexor Ventures noong 2021.

Ang Brine Fi ay Nakalikom ng $16.5 Milyon sa Series A Funding

Ang desentralisadong crypto exchange na Brine Fi ay nakalikom ng $16.5 milyon sa Series A funding round nito. Ang pagpopondo ay pinangunahan ng Pantera Capital at kasama ang partisipasyon mula sa Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, at iba pang mga namumuhunan. Ang platform ng orderbook ng Brine Fi ay nagpoproseso ng mga buwanang volume na $300 milyon at niraranggo sa nangungunang 10 DEX sa buong mundo.

Ang Pee Safe ay Nakalikom ng $3 Milyon sa Pagpopondo

Ang hygiene and wellness brand na Pee Safe ay nakalikom ng $3 milyon sa isang funding round na pinangunahan ng Natco Pharma at Rainmatter Health. Lumahok din sa round ang Alkemi Growth Capital. Gagamitin ang mga pondo upang pabilisin ang mga pagsisikap sa pagpapalawak ng kumpanya at itatag ang sarili bilang isang nangungunang tatak sa intimate wellness sector.

Nakalikom si Woom ng $1.9 Milyon sa Pagpopondo

Ang Wogom, isang cloud-based na platform para sa distribution at retailer ecosystem, ay nakalikom ng $1.9 milyon sa pagpopondo mula sa hindi nasabi na mga opisina ng pamilya at mga angel investor. Ang pondo ay gagamitin para sa pagpapalawak ng merkado, pamumuhunan sa teknolohiya, at pagbuo ng produkto.

Inilunsad ni Swiggy ang Digital Learning Academy para sa Mga Kasosyo sa Restaurant

Ang online food delivery platform na Swiggy ay naglunsad ng digital learning academy na tinatawag na Learning Station. Isinama sa Swiggy partner app, ang Learning Station ay nag-aalok ng iba't ibang kurso na iniakma upang suportahan ang mga kasosyo sa restaurant sa kanilang paglalakbay sa paglago. Nakatuon ang content sa paggamit ng mga tech na tool, paggamit ng data para sa paglago ng negosyo, at pag-master ng iba't ibang aspeto ng pagpapatakbo ng restaurant.

Ang Qure.ai ay Nakatanggap ng FDA Clearance para sa AI-enabled Chest X-ray Solution

Ang Qure.ai, isang kumpanya ng healthcare AI, ay nakatanggap ng FDA clearance para sa AI-enabled chest X-ray solution, qXR. Ang solusyon ay maaari na ngayong subukan ang pneumothorax at pleural effusion, na mga kritikal na natuklasan sa mga emergency room at intensive care unit. Ang FDA clearance ay nagdaragdag sa umiiral na portfolio ng Qure.ai ng mga produktong na-clear ng FDA.

Pinagmumulan:

– Nakukuha ng Razorpay ang digital invoicing startup na BillMe

– Ang Neso Brands na suportado ng Lenskart ay nakakuha ng stake sa Paris-based eyewear brand na Petit Lunetier sa $4 million deal

– Ang 1Bridge ay nakakuha ng mga tech asset ng eSamudaay

– Nakalikom ang Vertex Ventures ng $541 milyon sa Fund V para suportahan ang mga startup ng SEA at India na may pagtuon sa mga negosyong pinamumunuan ng kababaihan

– Ang Global SaaS logistics platform na Kale ay nakalikom ng $30 milyon para palakihin ang Cargo Community Systems nito

– Ang Brine Fi ay nakakuha ng $16.5 milyon mula sa Pantera Capital, Elevation Capital at iba pa

– Ang Pee Safe ay nakalikom ng $3 milyon sa pangunguna ng Natco Pharma, Rainmatter Health

– Nakalikom si Wogom ng $1.9 milyon sa isang bagong round ng pagpopondo

– Inilunsad ni Swiggy ang isang digital learning academy para sa mga partner sa restaurant

– Nakatanggap ang Qure.ai ng 510(k) FDA clearance para sa AI-enabled chest X-ray solution nito