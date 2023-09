Modding Support para sa Starfield na Darating sa 2023, Sabi ni Todd Howard

By

Kinumpirma ng direktor ng laro na si Todd Howard na ang opisyal na mga tool sa modding para sa Starfield, ang lubos na matagumpay na open-space RPG na binuo ng Bethesda Game Studios, ay magiging available sa 2023. Sa isang pakikipanayam sa Japanese publication na Famitsu, ipinahayag ni Howard ang kahalagahan ng mods sa studio. at tiniyak sa mga tagahanga na ang suporta sa mod ay ipapatupad sa isang makabuluhang paraan.

Ang Bethesda Game Studios ay may kasaysayan ng pagpapakilala ng suporta sa modding para sa mga laro nito pagkatapos ng kanilang unang paglabas. Halimbawa, ang Fallout 4 ay nakatanggap ng opisyal na suporta sa mod isang taon pagkatapos ng paglunsad nito. Kinumpirma ni Howard sa isang Reddit AMA noong Nobyembre 2021 na susundin ng Starfield ang parehong pattern, na natutugunan ang pangako ng studio na magbigay ng ganap na suporta sa mod para sa laro.

Ang komunidad ng modding ay naging mahalagang bahagi ng mga laro ng Bethesda sa nakalipas na dalawang dekada, at ipinahayag ni Howard ang pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon. Umaasa siyang makakita ng mas maraming modder na gagawing karera ang kanilang hilig at naniniwalang ang paparating na mod support para sa Starfield ay magbibigay-daan sa mga creator na gawin iyon.

Hindi kapani-paniwalang matagumpay ang Starfield mula nang ilabas ito noong Setyembre 6 para sa mga PC at Xbox console. Ang laro ay nakakuha ng mahigit anim na milyong manlalaro, na may pinakamataas na 330,000 kasabay na mga manlalaro sa Steam, na nalampasan ang record na itinakda ng The Elder Scrolls V: Skyrim. Gayunpaman, dapat tandaan na ang Starfield ay magagamit sa pamamagitan ng Xbox Game Pass, na maaaring nag-ambag sa mataas na bilang ng manlalaro nito.

Pinagmulan: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Kahulugan:

– Mga tool sa modding: Mga tool sa software na ibinigay ng mga developer ng laro na nagbibigay-daan sa mga user na baguhin o i-customize ang mga aspeto ng isang laro, tulad ng mga graphics, gameplay mechanics, at user interface.

– Suporta sa mod: Ang pagpapatupad at pagkakaroon ng mga tool sa modding para sa isang laro, na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na gumawa at magbahagi ng mga pagbabago.

– Kasabay na mga manlalaro: Ang bilang ng mga manlalaro na aktibong naglalaro ng isang laro sa parehong oras.

Tandaan: Ang artikulong ito ay isang buod at hindi naglalaman ng anumang orihinal na nilalaman mula sa pinagmulang artikulo.