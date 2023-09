Pag-unawa sa Physics sa Likod ng Viral Starfield Potato Clip

By

Noong nakaraang linggo, nag-viral ang isang video clip ng isang Starfield player na naglalagay ng 20,000 patatas sa sabungan ng kanilang barko. Bagama't ang katapangan ng gayong gawain ay nakakuha ng pansin, ang tunay na pagkahumaling ay nakasalalay sa katotohanang ang lahat ng patatas na iyon ay "may pisika." Ngunit ano ang ibig sabihin ng isang bagay na "may physics"? Bakit labis na namangha ang mga tao sa isang tumpok ng mga tumatagaktak na patatas sa isang laro sa paggalugad sa kalawakan?

Upang maunawaan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, nakipag-ugnayan kami sa ilang developer ng laro para sa insight. Ipinaliwanag ni Nikita Luzhanskyi, isang developer ng Unreal Engine, kung paano kinakalkula ang mga banggaan sa pagitan ng mga bagay sa mga laro. Sa totoo lang, kapag nagbanggaan ang dalawang bagay sa totoong buhay, pumapasok ang physics. Gayunpaman, sa mga virtual na espasyo, ang mga computer ay nangangailangan ng oras upang kalkulahin ang pisika para sa bawat bagay na kasangkot. Ang mas maraming mga bagay sa halo, mas maraming mga kalkulasyon ang kinakailangan, na ginagawang mas kumplikado ang mga bagay.

Binigyang-diin din ni Luzhanskyi na ang mga laro ay gumagana sa isang tiyak na frame rate, gaya ng 60 frames per second (fps). Sa bawat segundo, pinoproseso ng game engine ang data ng pag-input, inilalapat ito sa mundo ng laro, kinakalkula ang mga pakikipag-ugnayan ng bagay, at nire-render ang larawan sa screen. Kung mas maraming bagay ang mayroon, mas maraming pagsusuri ang kailangang gawin ng makina para sa makatotohanang mga pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, ang paglampas sa pinakamataas na limitasyon ng frame rate ay maaaring maging sanhi ng pagpapabagal ng laro, na hindi kanais-nais para sa mga manlalaro.

Ang pagkalkula ng paggalaw ng bagay sa isang laro ay nagsasangkot ng paggamit ng maraming algorithm upang kalkulahin ang maliliit na paggalaw sa pagitan ng mga tik o agwat ng oras. Ang mga salik tulad ng acceleration, bilis, at banggaan ay isinasaalang-alang. Ang pagkamit ng mga makatotohanang banggaan sa daan-daan o libu-libong mga bagay ay nangangailangan ng mahusay at mabilis na code.

Ang henyo ng Starfield potato clip ay nakasalalay sa katotohanan na sa kabila ng pagkakaroon ng 20,000 patatas na nagbabanggaan sa isa't isa, sa sahig, at isang gumagalaw na pinto, kumikilos sila tulad ng aktwal na patatas. Ipinaliwanag ni Liam Tart, lead artist sa Unknown Worlds, na kahit na ang mga patatas ay maaaring lumitaw pa rin, talagang ginagaya nila ang physics sa lahat ng oras. Karaniwan, kapag ang mga bagay ay malapit, ang mga banggaan ay nagdudulot ng pagtalbog at pag-alog, ngunit ang mga patatas sa clip ay malumanay na gumagalaw lamang kapag bumukas ang pinto. Ang pamamahala upang gayahin ang 20,000+ patatas nang walang makabuluhang pagbaba sa frame rate ay isang kahanga-hangang gawa.

Si Megan Fox, ang tagapagtatag ng Glass Bottom Games, ay higit na binibigyang-diin ang mga potensyal na hamon na maaaring lumitaw mula sa simulation na ito. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba sa pagitan ng CPU physics, na tumatakbo sa computer, at GPU physics, na tumatakbo sa graphics card. Bagama't mas angkop ang GPU physics para sa mga self-contained simulation, mas mahusay ang CPU physics para sa mga interactive na simulation na kinasasangkutan ng mga pakikipag-ugnayan ng player. Ang katotohanan na ang potato simulation ay nakamit gamit ang CPU physics ay nagdaragdag sa kahanga-hangang katangian ng clip.

Sa konklusyon, ang viral na Starfield potato clip ay nagpapakita ng mga pagkasalimuot ng physics simulation sa mga laro. Ang napakaraming mga patatas na kasangkot ay nagpakita ng isang hamon sa mga tuntunin ng computational power at code optimization. Ang katotohanan na ang mga patatas ay kumilos tulad ng mga tunay na patatas sa kabila ng kanilang virtual na kapaligiran ang dahilan kung bakit ang clip na ito ay tunay na nakakatuwang.

