Nagtatakda ang Starfield ng Record bilang Pinakamalaking Paglulunsad ng Laro ng Bethesda

Ang Starfield, ang pinakaaabangang space RPG mula sa Bethesda, ay gumawa ng isang kapansin-pansing pagpasok sa mundo ng paglalaro. Mula nang ilabas ito noong Agosto 31, ang laro ay nakakuha ng mahigit 6 na milyong manlalaro, na ginagawa itong pinakamalaking paglulunsad sa kasaysayan ng Bethesda. Ang kasikatan nito ay isinalin sa kahanga-hangang mga unang numero ng benta, kung saan ang Starfield ay nangingibabaw sa parehong digital at pisikal na mga chart ng benta.

Sa Steam, kasalukuyang hawak ng laro ang numero-dalawang posisyon sa pandaigdigang top sales chart, sa likod lamang ng matagal nang kampeon, ang Counter Strike: Global Offensive. Bagama't ang Starfield ay may humigit-kumulang 200,000 kasabay na manlalaro, kumpara sa milyon ng CS:GO, nalampasan nito ang bilang ng manlalaro ng iba pang mga iconic na Bethesda RPG tulad ng Skyrim, Fallout 4, at The Elder Scrolls Online.

Ang tagumpay ng Starfield ay hindi nakakulong sa digital realm. Sa UK, inangkin ng laro ang nangungunang puwesto sa tsart ng pisikal na benta, na nalampasan ang mga titulo tulad ng Hogwarts Legacy at Mario Kart 8 Deluxe. Pinuri ni Christopher Dring, pinuno ng GamesIndustry.Biz, ang tagumpay ng Starfield at inihambing ang pisikal na paglulunsad nito sa Diablo 4, na isang pangunahing digital hit.

Kahit na available ang Starfield na maglaro nang libre para sa mga may-ari ng Xbox at PC na may subscription sa Game Pass, kusang-loob na binibili ng ilang tagahanga ang laro upang suportahan ang Bethesda Studios at matiyak ang patuloy na tagumpay nito. Isang manlalaro ang nagpahayag ng kanilang mga dahilan sa pagbili ng digital na bersyon, na nagsasabi na ang pagsuporta sa laro sa pananalapi ay hahantong sa mas maraming nilalaman at suporta mula sa mga developer.

Habang hindi isiniwalat ng Bethesda ang mga opisyal na numero ng benta, ang pagganap ng Starfield ay nagpapahiwatig ng isang malakas na simula para sa laro. Habang ang komunidad ng paglalaro ay sabik na naghihintay ng higit pang mga update, tila matatag na itinatag ng Starfield ang sarili bilang isang napakalaking release para sa Bethesda.

Pinagmumulan:

– Global top sales chart ng Steam

– GamesIndustry.Biz Twitter thread