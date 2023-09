Ang Average na Oras ng Pagkumpleto para sa Starfield Main Quest

By

Ayon sa How Long To Beat, ang karaniwang manlalaro ng Starfield, ang pinakabagong role-playing game mula sa Bethesda, ay tumatagal ng humigit-kumulang 18 oras upang makumpleto ang pangunahing paghahanap. Ang pagtatantya na ito ay batay sa isang maliit na sample na laki ng 72 mga manlalaro. Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga numerong ito ay maaaring hindi ganap na kinatawan, dahil ang mga manlalaro sa pool na ito ay malamang na partikular na masigasig at dedikado, dahil ang Starfield ay isa pa ring mainit na pagpapalabas.

Bukod pa rito, kung makumpleto ng mga manlalaro ang parehong pangunahing quest at major side quest, aabutin sila ng humigit-kumulang 49 na oras. Ipinapalagay ng pagtatantya na ito na ang mga manlalaro ay ganap na nakatuon sa paggalugad sa lahat ng aspeto ng laro.

Mahalagang isaalang-alang na ang mga numerong ito ay maaaring magbago habang mas maraming manlalaro ang nagbabahagi ng mga tip at tumuklas ng mga nakatagong quest o sikreto sa loob ng laro. Habang nagsasama-sama ang komunidad upang tumuklas ng bagong content, maaaring tumaas ang average na oras ng pagkumpleto at maaaring bumaba ang oras para sa playthrough ng "completionist."

Ang pinuno ng pag-publish ng Bethesda, si Pete Hines, ay ibinahagi na para sa kanya nang personal, umabot ng humigit-kumulang 130 oras para ganap na ma-engage siya ni Starfield. Itinatampok nito ang lalim at kayamanan ng nilalaman ng laro na higit pa sa pangunahing paghahanap.

Bagama't tila pamilyar ang Starfield sa mga tagahanga ng mga nakaraang laro ng Bethesda tulad ng Fallout 4 o The Elder Scrolls, ang pagiging pamilyar na ito ay maaaring magbigay ng komportable at kasiya-siyang karanasan. Tulad ng isang mainit na mangkok ng oatmeal, ang mga open-world adventure ng Bethesda ay nag-aalok ng kaginhawahan at pagiging pamilyar na kadalasang nakakaakit ng mga manlalaro.

Sa konklusyon, ang average na oras ng pagkumpleto para sa pangunahing paghahanap ng Starfield ay tinatayang nasa 18 oras. Gayunpaman, makakaasa ang mga manlalaro ng mas mahabang karanasan sa gameplay kung nilalayon nilang kumpletuhin ang parehong pangunahing quest at major side quest. Habang mas maraming manlalaro ang nag-explore sa laro at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, maaaring magbago ang average na oras ng pagkumpleto. Sa kabila ng pagkakatulad sa mga nakaraang titulo ng Bethesda, nangangako ang Starfield na mag-aalok ng kakaiba at nakakaengganyo na karanasan para sa mga manlalaro.

