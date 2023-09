Nag-aalok ang Starfield ng Bethesda Game Studios ng Nakakakilig na Zero-Gravity Gunfight Experience

Nakatanggap ang Bethesda Game Studios ng papuri para sa mga combat mechanics nito sa Starfield, kung saan ang mga kritiko ay nagsasabi na ang mga sandata nito ay mabigat, tumpak, at makapangyarihan. Isang makabuluhang pagpapabuti mula sa feather-light weaponry sa serye ng Fallout. Gayunpaman, ang namumukod-tanging feature ay isang pagkakataon sa maagang laro upang makisali sa isang kapanapanabik na zero-gravity gunfight na nagpapakita ng sistema ng pakikipaglaban ng laro sa pinakamahusay na paraan.

[SPOILER ALERT: Ang mga sumusunod na detalye ng Almagest space station side quest sa Starfield.]

Habang sinusundan ang Mantis questline sa aking paglalakbay mula sa Alpha Centauri, natuklasan ko ang Olympus star system at nakatagpo ako ng isang tila ordinaryong radial space station malapit sa planetang Nesoi, na tinatawag na The Eye. Gayunpaman, walang tugon nang sinubukan kong makipag-usap sa istasyon, na nagtaas ng mga alalahanin.

Pagsakay sa istasyon, natagpuan ko ang aking sarili sa isang kaakit-akit na walang timbang na koridor, na ginagabayan lamang ng mga jet sa aking backpack. Habang sumulyap ako sa mga bintana, napansin ko ang mga debris na lumulutang sa loob ng bakanteng space station, na nagpapahiwatig na may nangyaring mali. Biglang dumaan ang isang Spacer, hudyat ng pagsisimula ng isang matinding putukan. Sumabog ang kaguluhan sa antas sa ibaba.

Ang zero-gravity na kapaligiran ay naghihikayat ng agresibong paglalaro, na may lamang isang pandekorasyon na rehas na naghihiwalay sa mga manlalaro mula sa mga sangkawan ng mga kaaway. Ang paggamit ng jetpack ay mahalaga para sa mabilis na pagsasara ng distansya at paghiwalay ng mga indibidwal na kalaban. Ang mga granada at shotgun ay epektibo sa pagpapakalat sa mahusay na koordinadong grupo ng kaaway, na mahusay na gumagamit ng takip sa kalamangan nito. Ang lapit ng aksyon sa airlock ay nagpapataas ng intensity ng encounter, at maging ang mga kasamang AI tulad ng robot na si Vasco ay sumali sa aksyon.

Ang higit na nagpahanga sa akin ay ang pambihirang sistema ng pisika. Matagumpay na naipatupad ng Bethesda ang mga ragdoll effect na iniakma para sa zero-gravity na labanan, na nagreresulta sa visually stunning at dynamic na paggalaw ng bangkay na maaaring magbigay ng pansamantalang takip.

Sa konklusyon, ang Almagest space station ay nagtatanghal ng isang pambihirang pagkakataon sa maagang laro upang maranasan ang kasiyahan ng zero-gravity na labanan sa Starfield. Kung hindi mo pa ito na-explore, siguraduhing dalhin ang iyong mga paboritong armas at gumawa ng solid save point. Makikita mo ang iyong sarili na gustong i-replay ang labanang ito nang maraming beses upang lubos na pahalagahan ang mga sistema ng labanan ng laro.

Tandaan, kapag nakikipaglaban sa zero G, tandaan na ang tarangkahan ng kalaban ay nasa ibaba.

