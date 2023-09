Starfield: Pagyakap sa Mga Glitches at Kakaiba ng Bethesda Games

Ang Bethesda Game Studios ay matagal nang kilala para sa mga nakakalito at hindi nahuhulaang mga laro, at ang bagong inilabas na Starfield ay walang pagbubukod. Sa kabila ng mga teknikal na paghihirap at creaking system, ang mga kakaibang sitwasyon at mga bug sa mga laro ng Bethesda ay nagbibigay sa kanila ng karakter at nagpapanatili sa mga manlalaro na bumalik para sa higit pa.

Ang mga meme at mod na nagmumula sa mga laro ng Bethesda ay hindi mapaghihiwalay sa kanilang pagkakakilanlan. Ang Starfield, kasama ang pagsubok nito sa napakalaking solar system at mga glitches sa gameplay, ay lalong nagpapatibay sa reputasyon ng studio bilang "Bugthesda." Bagama't ang ilan ay maaaring pumuna sa mga aberya, ito ay ang magulo at hindi mahuhulaan na katangian ng mga laro na ginagawang hindi malilimutan ang mga ito.

Ang mga setting ng Bethesda ay kadalasang parang generic, na kumukuha mula sa iba't ibang genre tulad ng high fantasy, post-apocalypse, at sci-fi. Gayunpaman, ang kakaiba sa loob ng mga setting na ito ang nagpapahiwalay sa kanila. Sa Starfield, natuklasan na ng mga manlalaro ang mga NPC na lumulutang, ang mga mamamayan ay nagtatatalon sa isa't isa, at mga character na may kakaibang dialog at mga expression.

Ang mga kakaibang sandali na ito ay hindi lamang nagmumula sa mga glitches kundi pati na rin sa sinasadyang mga pagpipilian sa disenyo. Ang dialog ng Bethesda, bagama't napabuti mula sa mga nakaraang laro, ay nagpapakita pa rin ng isang trademark camp genericism na nagdaragdag sa kagandahan ng laro. Ang camera na nag-zoom in sa mga mukha ng mga character habang nagsasalita sila at ang kanilang mga hindi natural na paggalaw ay lumikha ng isang surreal at destabilizing effect, na nagpapaalala sa mga manlalaro na ang mga larong ito ay mga detalyadong charades lamang.

Ang mga aberya at kakaiba sa mga laro sa Bethesda ay nagbigay inspirasyon sa mga sketch na komedya at meme, na nagpapakita ng impluwensya ng studio sa kultura ng internet. Bagama't nakakadismaya ang mga bug, ang pangako ng Bethesda sa pagpapaunlad ng isang modding na komunidad at pagtanggap sa kaguluhang nilikha ng mga manlalaro ay nagdaragdag sa katuwaan at kasiyahan sa kanilang mga laro.

Ang Starfield, kasama ang mga kakaibang katangian nito at ang pagpapatuloy ng natatanging disenyo ng laro ng Bethesda, ay nangangako na maghahatid ng isang hindi malilimutan at kakaibang nakakaakit na karanasan para sa mga manlalaro.

