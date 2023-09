Paano Kumita sa Pagbebenta ng Kontrabando sa Starfield

Buod: Ang kumita ng pera sa Starfield ay maaaring isang prosesong matagal, ngunit may mga paraan upang mapabilis ang proseso. Isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang pagbebenta ng mga kontrabando, mga ipinagbabawal na bagay tulad ng mga inani na organo, na matatagpuan sa mga gusali at barko ng kaaway. Ang kontrabando ay minarkahan ng isang dilaw na simbolo at maaaring ibenta para sa isang malaking kita. Ang pinakamagandang lugar para magbenta ng kontrabando ay ang The Den, isang space station na matatagpuan sa The Wolf system. Upang idaong ang iyong barko sa The Den, kailangan mong makarating sa loob ng 500m mula sa istasyon. Sa loob ng The Den, makikita mo ang nagtitinda ng Trade Authority, na mayroong 11,000 credits na available at nag-aalok ng maginhawang lokasyon para ibenta ang iyong kontrabando.

Kapag nagbebenta ng kontrabando sa The Den, hindi ka ma-scan sa pagdating, kahit na ito ay istruktura ng militar ng UC. Upang i-reset ang mga credit ng Trade Authority vendor, kailangan mong maghintay ng kabuuang 48 oras, alinman sa pamamagitan ng pag-upo o pagtulog nang 24 na oras nang dalawang beses. May mga upuan sa harap ng Trade Authority para sa iyong kaginhawahan.

Mahalagang tandaan na ang The Den in The Wolf system ay ang tamang lokasyon, dahil mayroon ding luma, nawasak na Den. Bukod pa rito, may posibilidad na makatagpo ka ng barkong Trade Authority Merchant habang naglalakbay sa kalawakan, ngunit inirerekomendang magbenta sa The Den para matiyak ang garantisadong lugar.

Kung gusto mong i-maximize ang iyong mga kita mula sa kontrabando, isaalang-alang ang pamumuhunan sa Commerce Skill sa lalong madaling panahon. Nagbibigay-daan sa iyo ang social skill na ito na magbenta ng mga item nang 10% pa at nagiging mas kumikita sa bawat ranggo.

Sa pangkalahatan, ang pagbebenta ng kontrabando sa Starfield ay isang kumikitang paraan upang mabilis na kumita ng pera. Tandaan na maging maingat at iwasang mahuli ng mga kontrabando sa pamamagitan ng paggamit ng shielded cargo o mabilis na paglalakbay palabas ng lugar bago i-scan ng seguridad ang iyong barko.

