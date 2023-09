Pagandahin ang Iyong Nakaka-engganyong Karanasan sa Starfield gamit ang Mga Setting na Ito

By

Nais mo na bang sumisid nang mas malalim sa mundo ng Starfield at gawing mas nakaka-engganyo ang laro? Bagama't ang laro ay maaaring walang napakaraming in-game na opsyon upang i-tweak, may ilang mga setting na maaari mong ayusin upang mapahusay ang iyong karanasan at gawing mas kaakit-akit ang malawak na kalawakan.

Una at pangunahin, isaalang-alang ang hindi pagpapagana ng mga lumulutang na marker. Ang mga marker na ito ay kadalasang makakaabala sa iyo mula sa mga nakamamanghang visual na iniaalok ng laro. Sa halip, umasa sa signage ng lungsod at barko upang mag-navigate sa iyong paraan sa buong mundo. Ito ay magpapadama sa iyo na mas konektado sa paligid at makisali sa kapaligiran mismo. Bagama't maaaring mas mahirap hanapin ang ilang layunin sa paghahanap nang walang mga marker, maaari kang umasa sa scanner upang gabayan ka sa tamang direksyon.

Susunod, isaalang-alang ang pag-alis ng crosshair. Ang maliit na tuldok na ito sa gitna ng iyong paningin ay maaaring maging isang istorbo at makaabala sa iyo mula sa gameplay. Sa pamamagitan ng hindi pagpapagana nito, nagiging mas kritikal ang iyong mga sandali sa pag-aam-down-sight, na nagdaragdag ng intensity sa iyong mga labanan. Gayunpaman, tandaan na ang pagkuha ng maliliit na bagay ay maaaring maging mas mahirap nang walang crosshair. Kung nag-e-enjoy kang maglaro sa third-person, hindi ka rin magkakaroon ng crosshair, ngunit maaari mong pansamantalang i-activate ang iyong scanner upang magsilbing kapalit.

Kung naghahanap ka ng mas mataas na pakiramdam ng pagiging totoo, subukang i-off ang musika ng laro. Nagbibigay-daan ito sa iyong ganap na isawsaw ang iyong sarili sa mga tunog ng Starfield universe, mula sa mataong mga lungsod hanggang sa marahas na putok ng baril. Sa pamamagitan ng pag-alis ng soundtrack, ganap mong nararanasan ang laro sa kasalukuyang sandali, na ginagawang mas kaakit-akit ang karanasan. Tandaan na maririnig pa rin ang diegetic na musika, gaya ng tumutugtog kapag kumukuha ng artifact.

Bukod pa rito, isaalang-alang ang pagsasaayos ng film grain intensity. Habang ang butil ng pelikula ay nagdaragdag ng isang partikular na aesthetic appeal, ang pag-disable nito ay maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan at gawing mas maliwanag ang kalangitan sa gabi. Gayunpaman, tandaan na maaaring mag-iba ang hitsura ng ilang partikular na visual na elemento nang walang film grain, partikular na kapag naka-enable ang FSR 2.

Maaaring sulit din na i-off ang mga subtitle ng diyalogo, maliban kung kinakailangan para sa mga dahilan ng pagiging naa-access. Sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa iyong mga tainga upang makuha ang diyalogo, lubos mong maa-appreciate ang visual storytelling sa Starfield.

Ang mga setting na ito ay simula pa lamang ng pagpapahusay sa iyong nakaka-engganyong karanasan sa Starfield. Maaari mo ring tuklasin ang pag-off ng iba pang mga opsyon, tulad ng "Ipakita ang Impormasyon ng Item sa HUD," na iniiwan ang mga numero ng pinsala, o kahit na itago ang iyong baluti kapag naglalaro sa ikatlong tao. Eksperimento sa mga setting na ito upang mahanap ang perpektong balanse para sa iyong estilo ng gameplay.

Pinagmumulan:

Starfield Game ng Bethesda Softworks