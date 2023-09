Starfield na Makakatanggap ng Opisyal na Suporta sa Mod sa 2024

By

Ayon kay Todd Howard, ang pinuno ng pag-unlad sa Bethesda, ang Starfield ay tatanggap ng opisyal na suporta sa mod sa 2024. Bagama't walang ibinigay na partikular na petsa ng paglabas, ipinahiwatig ni Howard na ang suporta sa mod ay malamang na maipapatupad sa pamamagitan ng Creation Kit, na dati nang ginamit para sa Fallout 4 at The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Ang suporta sa mod ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na baguhin at i-customize ang laro, palawakin ang mga posibilidad nito. Binanggit ni Howard, “Kapag suportado na ang mga mod, halos lahat ay magagawa mo, tulad ng sa aming mga nakaraang laro. Magiging available ang mod support sa susunod na taon, at mahilig din kami sa mods, kaya all-in na kami.”

Ang Creation Kits para sa Fallout 4 at Skyrim ay nagbigay sa mga manlalaro ng parehong mga tool na ginamit ni Bethesda upang lumikha ng mga laro. Nagbigay-daan ito para sa pagbuo ng mas advanced na mga mod nang mas madali. Makatuwirang ipagpalagay na ang bersyon ng Starfield ng Creation Kit ay ilalabas isang taon pagkatapos ng paglulunsad ng laro, katulad ng mga timeline ng paglabas ng mga nauna nito.

Sa kabila ng kawalan ng opisyal na suporta sa mod, ang mga manlalaro ay nakagawa na ng iba't ibang mod para sa Starfield. Ang mga ito ay mula sa kakaiba at hindi kinaugalian na mga likha hanggang sa mas praktikal na mga karagdagan, tulad ng DLSS Support at isang field of view slider. Gumawa pa ang mga manlalaro ng mod para tugunan ang tinutukoy ng IGN bilang isang "nakakagulat na masamang" sistema ng pamamahala ng imbentaryo.

Habang ang pag-install ng mga hindi opisyal na mod ay maaaring hindi paganahin ang mga nakamit sa laro, nakahanap ang mga dedikadong modder ng mga paraan sa paligid ng limitasyong ito. Gumawa sila ng mga pagbabago upang maibalik ang kakayahang kumita ng mga tagumpay kahit na may mga naka-install na mod.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano mag-install ng mga mod para sa Starfield at iba pang aspeto ng laro, nag-aalok ang IGN ng komprehensibong Starfield Guide. Bukod pa rito, maaaring tuklasin ng mga tagahanga ang bagong merchandise ng Starfield na available sa IGN Store.

Sa pagsusuri ng IGN, nakatanggap ang Starfield ng 7/10 na rating, na may papuri para sa malawak nitong mga pakikipagsapalaran sa roleplaying at kasiya-siyang labanan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling malakas ang apela ng laro.

Kahulugan:

– Suporta sa mod: Isang tampok na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na baguhin at i-customize ang isang laro sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabago ng mga elemento.

– Creation Kit: Isang set ng mga tool na ibinigay ng Bethesda na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na bumuo ng mga mod gamit ang mga asset at feature mula sa laro.

Pinagmumulan:

– Famitsu (Isinalin ng IGN)

– IGN