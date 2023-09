Kinumpirma ni Todd Howard ang Suporta ng Starfield Mod sa Susunod na Taon

By

Ang Starfield, ang pinakaaabangang laro ng Bethesda, ay may mga tagahanga na nasasabik sa posibilidad ng suporta sa mod. Sa isang kamakailang panayam sa Japanese publication na Famitsu, ang Starfield Game Director na si Todd Howard ay nagpahayag na ang mod support ay magagamit para sa laro sa susunod na taon.

Ipinahayag ni Howard ang kanyang pagmamahal sa mga malikhaing posibilidad na dinadala ng mga mod at tiniyak sa mga tagahanga na magkakaroon sila ng opsyon na i-mod ang laro nang husto. Habang ang mga eksaktong detalye ng suporta sa mod ay hindi pa rin alam, maaasahan ng mga tagahanga ang kakayahang lumikha ng mga custom na misyon, nilalang, at maging ng mga planeta sa Starfield.

Ang balitang ito ay umaayon sa mga naunang pahayag na ginawa ni Pete Hines, pinuno ng pag-publish sa Bethesda, na nakumpirma na ang suporta sa mod ay darating sa Starfield. Bagama't hindi ilulunsad ang laro na may suporta sa mod, idadagdag ito sa ibang araw. Tiniyak ni Hines sa mga manlalaro na magiging available ang mga mod para sa parehong mga platform ng PC at Xbox.

Bagama't ang pagkaantala sa suporta sa mod ay maaaring dahil sa laro na nangangailangan ng mga mod sa parehong PC at Xbox, ang Bethesda ay may dating karanasan sa console modding sa pamamagitan ng kanilang Creation Suite. Dapat nitong mapawi ang anumang mga alalahanin tungkol sa pagiging posible ng modding sa maraming platform.

Ang suporta sa mod ay palaging isang pangunahing tampok sa mga laro ng Bethesda, na may mga pamagat tulad ng Skyrim at Fallout na tumatanggap ng malawak na mga komunidad ng modding. Inaasahang susundan ng Starfield ang kanilang mga yapak at magbibigay ng kapana-panabik na palaruan para sa mga modder upang maipamalas ang kanilang pagkamalikhain.

Habang ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng Starfield, ang pag-asam ng modding ay nagdaragdag lamang sa kaguluhan. Sa larong nakatakdang ilunsad sa susunod na taon, ang mga manlalaro ay kailangang mag-ehersisyo ang pasensya bago sila makapagsimulang lumikha ng kanilang sariling natatanging karanasan sa malawak na espasyo.

