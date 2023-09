Pag-unawa sa Skill System sa Starfield: Isang Gabay

By

Ang Starfield, ang pinakaaabangang RPG na laro mula sa Bethesda, ay nagsasama ng isang sistema ng kasanayan na pangunahing hinihimok ng mga istatistika at pagkakataon. Kabaligtaran sa mga nakaraang laro sa Bethesda, kung saan ang pag-unlad sa isang kasanayan ay nakabatay sa pagsasagawa ng mga nauugnay na aksyon, hinihiling ng Starfield ang mga manlalaro na bumili ng mga partikular na kasanayan gamit ang mga puntos ng kasanayan bago sila mapahusay sa mga lugar na iyon.

Simula sa proseso ng paglikha ng karakter, maaaring pumili ang mga manlalaro mula sa iba't ibang background ng talambuhay na nag-aalok ng iba't ibang hanay ng mga kasanayan. Ang mga kasanayang ito ay na-unlock gamit ang mga puntos ng kasanayan na nakuha sa pag-level up. Ang bawat kasanayan ay may apat na ranggo, at ang pag-usad sa mas matataas na ranggo ay nangangailangan ng pagkumpleto ng mga partikular na hamon na nauugnay sa kasanayang iyon.

Mahalagang tandaan na maa-unlock lang ang ilang hamon kapag nabili na ang nauugnay na kasanayan. Nangangahulugan ito na maaaring makita ng mga manlalaro ang kanilang sarili na gumaganap ng mga aktibidad nang hindi umuunlad sa ilang partikular na larangan ng kasanayan. Upang ma-optimize ang gameplay at pagbuo ng kasanayan, inirerekumenda na pumili ng background at mga kasanayang naaayon sa iyong gustong playstyle.

Mayroong ilang mahahalagang kasanayan upang isaalang-alang ang pagkuha ng maaga sa Starfield. Kabilang dito ang Weight Lifting, na nagpapataas ng kapasidad sa pagdadala; Kaayusan, na nagbibigay ng higit na kalusugan; Komersyo, na nagpapabuti sa mga presyo ng pagbili at pagbebenta; Persuasion, na nagpapataas ng pagkakataong mahikayat ang mga NPC; Pag-scavenging, na nagpapahusay sa pagtuklas ng item; Ballistics o Laser, na nagpapataas ng pinsala sa mga partikular na uri ng armas; at iba't ibang mga sertipikasyon ng armas.

Kabilang sa iba pang mahahalagang kasanayan ang Medisina para sa pagpapalakas ng bisa ng mga bagay sa pagpapagaling, Pagsusuri para sa pinahusay na kakayahan sa pag-scan, Pagsasanay sa Boost Pack para sa pinahusay na pagganap ng jetpack, at Seguridad para sa pag-hack ng mga advanced na lock.

Habang ang mga nabanggit na kasanayan ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga aktibidad na karaniwang makikita sa laro, ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang ilang mga kasanayan ay maaaring umunlad nang sabay-sabay. Halimbawa, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay kadalasang nangangailangan ng pagpatay sa mga kaaway, na maaaring humantong sa pagkuha ng pinsala. Ito naman, ay maaaring mag-ambag sa pag-unlad ng mga kasanayan sa Wellness o Medicine. Katulad nito, ang mga kasanayan tulad ng Scavenging, Weight Lifting, at Commerce ay maaaring magsama-sama bilang pagnanakaw, pagdadala ng mga materyales, at pagbebenta ng mga ito sa mga vendor ay maaaring makakuha ng pag-unlad ng hamon.

Sa Starfield, walang level cap, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na magpatuloy sa pag-unlad kahit na sa mas mataas na antas. Bagama't hindi posible ang respec, ang kakayahang i-maximize ang bawat kasanayan ay nagbibigay ng kakayahang umangkop upang mag-eksperimento sa iba't ibang estilo ng paglalaro.

Sa konklusyon, ang pag-unawa sa sistema ng kasanayan sa Starfield ay mahalaga para sa mahusay na pagbuo ng karakter. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga kasanayang naaayon sa iyong istilo ng paglalaro at patuloy na pagkumpleto ng mga hamon, maaari kang lumikha ng mahusay na karakter na handang mag-navigate sa mga hamon ng kalawakan.

Pinagmumulan: Diablo IV – Bear Bender BuildOff ni Bethesda