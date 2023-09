Starfield: Isang Gabay sa Pagpili ng mga Lock gamit ang Digipicks

Gumawa ng makabuluhang pagbabago ang Bethesda sa lockpicking mechanics para sa kanilang paparating na larong Starfield. Wala na ang tradisyonal na tumbler at pin lock na nakasanayan na natin sa kanilang mga RPG. Sa halip, nagpakilala sila ng mga magarbong bagong digilock. Kung nahihirapan kang umangkop sa bagong paraan ng pag-unlock ng mga pinto at pagnanakaw ng mahahalagang bagay, huwag mag-alala. Mayroon kaming mabilis na gabay na tutulong sa iyo.

Paano Pumili ng Mga Lock

Sa Starfield, ang lockpicking ay kinabibilangan ng pagpasok ng mga susi sa mga pabilog na kandado na may tiyak na bilang ng mga puwang na kailangan mong punan gamit ang tamang key. Ipinapakita ng iyong screen ang mga available na key sa kanang bahagi, bawat isa ay may iba't ibang bilang ng mga pin. Sa kaliwa, makikita mo ang kandado mismo, na may mas kumplikadong mga kandado na may mas maraming singsing na dapat gawin kumpara sa mga mas simple.

Upang gawing mas madali ang lockpicking, inirerekumenda na tumuon sa pag-level up ng iyong Security Skill sa maagang bahagi ng laro. Ito ay magiging sanhi ng mga kandado na ma-highlight sa asul kapag nag-hover ka sa mga key na kasya sa kanila. Sa ganitong paraan, madali mong matukoy kung aling mga susi ang gumagana para sa bawat antas ng mga singsing sa lock.

Kapag sinusubukang pumili ng lock, maaari kang makakita ng mga key na kasya lang sa isang layer o antas ng lock, habang ang iba ay maaaring gumana sa maraming layer. Ang iyong layunin ay upang paikutin at ipasok ang mga susi upang punan ang lahat ng mga puwang at unti-unting alisin ang mga layer.

Ang pagpili ng mga lock sa Starfield ay nangangailangan ng higit na pag-iisip at pagpaplano kumpara sa mga tradisyonal na tumbler lock sa mga nakaraang laro sa Bethesda. Huwag ubusin ang mga susi na kakailanganin mo sa ibang pagkakataon dahil kasya ang mga ito sa layer na kasalukuyang kinaroroonan mo. Pinakamainam na magsimula sa mga key na may higit pang mga pin, dahil madalas silang may mas tiyak na mga layout. Ang mga key na may mas kaunting mga pin ay may mas malawak na hanay ng aplikasyon.

Kung nakatagpo ka ng ekspertong lock, maglaan ng oras upang umikot sa mga available na key at i-rotate ang mga ito sa posisyon. Tandaan kung aling mga susi ang magkasya sa bawat layer bago ipasok ang mga ito sa lugar. Kung nagkamali ka, maaari mong i-retrace ang iyong mga hakbang sa mga layer kung mayroon kang mga ekstrang digipick. Gayunpaman, sa pasensya at maingat na pagsasaalang-alang, dapat mong ma-unlock ang karamihan sa mga lock nang hindi nangangailangan ng muling pagsubaybay.

Panghuli, ang isang kapaki-pakinabang na tip ay upang i-save-scum. Bago subukang pumili ng master level chest o pinto na talagang gusto mong buksan, i-save ang iyong laro. Sa ganitong paraan, maaari kang mag-reload kung magulo ka. Bagama't mukhang panloloko, sa lawak ng kalawakan, walang makakarinig sa iyo na mandaya.

Saan Makakahanap ng Digipicks

Matatagpuan ang mga Digipicks sa buong Starfield. Ang mga ito ay nakakalat sa mga base at kampo ng kaaway at maaari ding makuha mula sa pagnanakaw ng mga patay na katawan ng kaaway. Bukod pa rito, kung mayroon kang mga kasanayan sa pickpocketing, maaari kang makakuha ng mga digipick mula sa mga nabubuhay na kaaway. Higit pa rito, nag-aalok ang mga vendor ng mga digipick para sa pagbili, karaniwang para sa 35 credits. Maipapayo na mag-stock ng mga digipicks para lagi kang may iilan. Hindi mo nais na makita ang isang naka-lock na master chest sa kailaliman ng isang piitan nang walang paraan upang buksan ito.

Mga Pinagmulan: Wala.