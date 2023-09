Opisyal na Suporta sa Mod na Darating sa Starfield sa 2024, Kinumpirma ni Todd Howard

By

Sa isang kamakailang panayam kay Famitsu, si Todd Howard, ang direktor at executive producer sa Bethesda Game Studios, ay nagsiwalat na ang opisyal na suporta sa mod, na kilala bilang Creation Kit, ay darating sa Starfield sa susunod na taon.

Ang suporta sa mod ay naging isang tanyag na tampok sa kamakailang mga laro sa Bethesda, tulad ng Skyrim at Fallout 4, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na madaling gumawa at mag-install ng mga mod sa parehong mga bersyon ng PC at console ng mga laro. Gayunpaman, ang mga detalye tungkol sa suporta ng mod ng Starfield ay mahirap makuha hanggang ngayon.

Nang tanungin tungkol sa kung ano ang maaaring asahan ng mga manlalaro mula sa mga mod sa Starfield, binanggit ni Howard na magiging available ang suporta sa mod sa 2024, na nagsasabing, "Gustung-gusto din namin ito, kaya gagawin namin ito sa malaking paraan."

Bagama't nananatiling hindi malinaw kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng "paggawa nito sa isang malaking paraan", ang komento ni Howard ay nagmumungkahi na ang Bethesda ay may ambisyosong mga plano para sa suporta sa mod sa Starfield. Sa mga nakaraang laro, pinahintulutan ng suporta ng mod ang mga manlalaro na lumikha ng mga natatanging karanasan, mula sa paggawa ng mga dragon sa mga monster na Macho Man Randy Savage sa Skyrim hanggang sa pagdaragdag ng mga opsyon sa pag-uusap sa Fallout 4.

Habang ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa opisyal na suporta sa mod para sa Starfield, higit pang mga detalye ang inaasahang ipapakita sa hinaharap. Pansamantala, maaaring tuklasin ng mga manlalaro ang kosmos nang walang mods o tingnan ang Starfield Strategy Guide para sa tulong.

Pinagmulan: pakikipanayam ni Todd Howard kay Famitsu

