Ipinakilala ng Spotify ang Personalized na Playlist na 'Daylist' na Naaangkop sa Iyong Mood

Patuloy na pinapahusay ng Spotify ang koleksyon nito ng mga personalized na playlist sa pagpapakilala ng pinakabagong feature nito, ang daylist. Ang patuloy na umuusbong na playlist na ito ay idinisenyo upang umangkop sa iyong mga mood sa buong araw, na nag-aalok ng natatanging karanasan sa pakikinig na iniakma sa bawat user.

Ang pagsali sa hanay ng Discovery Weekly, On Repeat, at mga mix ng genre, ang daylist ay isang patuloy na nire-refresh na playlist na naglalayong magsilbi sa "bawat bersyon mo." Nag-a-update ang playlist nang maraming beses sa isang araw, kasama ang mga bagong track at pamagat batay sa iyong makasaysayang pakikipag-ugnayan sa Spotify app.

Halimbawa, kung karaniwan kang nakikinig ng upbeat at masayang musika sa umaga, maaaring magmungkahi ang daylist ng playlist na pinamagatang "bedroom pop banger early morning." Sa tabi ng mga kakaibang subtitle na ito, maaari mong asahan na makatuklas ng mga bagong track at isang na-update na pamagat sa tuwing nagre-refresh ang playlist.

Ang bagong feature na ito ay nabuo batay sa pag-unawa ng Spotify sa metadata ng musika, na nagbigay-daan sa paglulunsad ng Niche Mixes nang mas maaga sa taong ito. Binibigyang-daan ng Niche Mixes ang mga user na mag-input ng mga partikular na aktibidad, vibes, o aesthetics upang makatanggap ng customized na playlist bilang kapalit. Sa daylist, pinagsama ng Spotify ang mga "vibes" na ito sa iyong data sa paggamit ng Spotify para gumawa ng all-in-one na playlist na nagpapakita ng gusto mong musika sa buong araw.

Ang playlist ay madalas na nag-a-update, kasama ang "niche music at microgenre" na karaniwan mong ini-stream sa mga partikular na oras ng araw at linggo. Bukod pa rito, ang mga graphics ng daylist ay umaangkop upang ipakita ang oras ng araw, na lumilipat mula sa isang maliwanag na madilaw-dilaw na kulay sa umaga patungo sa mga kulay ng paglubog ng araw sa gabi at isang mas madilim na itim para sa late-night na pakikinig.

Bukod dito, ang daylist ay may kasamang built-in na feature sa pagbabahagi na idinisenyo para sa social media. Madaling makakapagbahagi ang mga user ng yari na screenshot, personalized na sticker, o nako-customize na sharecard para ipakita ang kanilang daylist sa mga kaibigan at tagasubaybay. Ang playlist ay maaari ding i-save sa Library ng user para sa madaling pag-access.

Inilunsad ang Daylist para sa parehong libre at Premium na mga user sa mga market na nagsasalita ng English, kabilang ang US, Canada, UK, Australia, New Zealand, at Ireland. Plano ng Spotify na palawakin ang availability sa mas maraming user sa buong mundo sa mga darating na buwan.

Source:

– Spotify (Walang partikular na URL na ibinigay)