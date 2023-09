Espesyalisadong Naglalabas ng Bagong Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Inilabas ng Specialized ang pinakabagong bersyon ng sikat nitong Roubaix endurance road bike, na tinatawag na Roubaix SL8. Ang bagong modelong ito ay magagamit sa iba't ibang mga opsyon sa spec at ito ay isang kahalili sa Tarmac SL8. Bagama't walang nakaraang Roubaix SL7, nais ng Specialized na dalhin ang mga top-flight na modelo nito sa ilalim ng parehong pangalan.

Ang Roubaix ay naging mainstay sa lineup ng Specialized sa loob ng halos dalawang dekada, kasama ang carbon fiber frame nito at makabagong teknolohiya ng suspensyon ng Futureshock. Nagkamit ito ng katanyagan nang sinakyan ito ni Peter Sagan tungo sa tagumpay sa Paris-Roubaix noong 2016. Sinasabi ng mga dalubhasa na ang Roubaix SL8 ang pinakamabilis na bike sa kategorya ng endurance road, na may na-optimize na aerodynamics na nag-aalis ng apat na watts ng drag.

Upang makamit ang pinahusay na aerodynamics, nagtatampok ang Roubaix SL8 ng bagong hugis ng tinidor, binagong disenyo ng down tube, at mga bumabagsak na upuan. Binawasan din ng Specialized ang bigat ng frame ng 50 gramo sa pamamagitan ng pag-optimize ng layup ng carbon fiber. Ang frame geometry ay nananatiling halos hindi nagbabago, maliban sa isang 10mm na pagtaas sa taas sa harap upang ma-accommodate ang bagong Future Shock suspension system.

Sa pagsasalita tungkol sa Future Shock, ipinakilala ng Roubaix SL8 ang bagong platform ng Future Shock 3.0. Ang front suspension system na ito ay nagbibigay ng 20mm ng paglalakbay at 30mm ng stack height adjustment, na nagpapahusay sa kaginhawahan at pagsunod. Ito ay may tatlong spec tier at nag-aalok ng limang spring rate at karagdagang pre-load washers para sa pagpapasadya. Ang top-end na 3.3 unit ay hydraulically damped para sa mas maayos na biyahe, habang ang 3.2 unit ay may pre-set compression para sa maximum smoothness. Ang 3.1 unit ay may adjustable preload.

Upang lumikha ng balanseng pakiramdam ng pagsakay, binuo ng Specialized ang Pavé seatpost nito at ibinaba ang disenyo ng seatpost clamp, na kilala bilang teknolohiyang Aftershock. Binabawasan ng carbon layup ng seatpost ang mga impact at vibrations habang pinapabuti ang paglipat ng kuryente. Ayon sa Specialized, ang Roubaix SL8 ay naghahatid ng 53% na pagbawas sa mga unang epekto sa mga handlebar kumpara sa iba pang mga road bike.

Available ang Roubaix SL8 sa pitong modelo, na may S-Works na bersyon na may Sram Red AXS groupset at Roval Terra CLX II wheelset. Mayroon ding S-Works frameset na magagamit para sa mga custom na build. Ang iba sa mga modelo ay may maraming opsyon sa pintura at nagtatampok ng halo ng Shimano at Sram na mga bahagi.

Sa pangkalahatan, ang Specialized Roubaix SL8 ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-upgrade sa aerodynamics, teknolohiya ng suspensyon, at kaginhawaan sa pagsakay, na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga siklista na nakatuon sa pagtitiis.

Kahulugan:

– Endurance road bike: Isang uri ng road bike na idinisenyo para sa malalayong biyahe, na nagbibigay ng kaginhawahan at katatagan.

– Futureshock suspension technology: Isang front suspension system na sumisipsip ng mga shocks at vibrations para sa mas maayos na biyahe.

– Carbon fiber layup: Ang pag-aayos at oryentasyon ng mga carbon fiber sheet sa loob ng isang composite na materyal, na nakakaapekto sa kabuuang lakas at higpit ng frame.

– Aerodynamics: Ang pag-aaral kung paano dumadaloy ang hangin sa paligid ng mga bagay, gaya ng bisikleta, upang bawasan ang drag at pagbutihin ang performance.

Mga Pinagmulan: Dalubhasa