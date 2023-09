Ipinakilala ng SoundCloud ang TikTok-Style Discovery Feed na may Maikling Clip at Vertical Scrolling

Inihayag ng SoundCloud ang paglulunsad ng isang bagong feature na kahawig ng sikat na social media platform, ang TikTok. Ang kumpanya ng music streaming ay naglalabas ng discovery feed na nagbibigay-daan sa mga user na mag-scroll nang patayo at makinig sa mga maikling clip ng mga kanta. Ang feature na ito, na unang sinubukan noong Marso, ay magiging available na ngayon sa lahat ng user ng SoundCloud sa parehong iOS at Android device.

Ang na-update na app ay magbibigay-daan sa mga user na makinig sa isang 30 segundong preview ng isang kanta upang matulungan silang magpasya kung gusto nilang makinig sa buong track. Sa pamamagitan ng pag-tap sa play button habang nakikinig sa preview, ang mga user ay maaaring walang putol na lumipat sa buong bersyon ng kanta.

Upang i-curate ang 30-segundong mga highlight na ito mula sa mga kanta, ginagamit ng SoundCloud ang kapangyarihan ng AI ng Musiio. Nakuha ng SoundCloud ang Musiio, isang AI startup, noong 2022 para mapahusay ang karanasan nito sa pagtuklas ng musika. Awtomatikong pinipili ng teknolohiya ng Musiio ang pinakamahusay na 30 segundo mula sa bawat kanta.

Kasama rin sa bagong discovery feed ang mga shortcut button para sa maginhawang playlist at pamamahala ng library. Ang mga user ay madaling magdagdag ng mga kanta sa kanilang mga playlist o library at gustuhin ang mga track upang ma-access ang mga ito sa ibang pagkakataon sa seksyong "Mga ni-like na track."

Bagama't ang bagong discovery feed ay isang makabuluhang karagdagan, ang mga user ay magkakaroon pa rin ng access sa tradisyonal na sumusunod na feed. Sa pamamagitan ng pag-navigate sa tab na "Sumusunod," maaaring tingnan ng mga user ang mga track na na-publish ng mga artist na sinusubaybayan nila.

Kasalukuyang nagho-host ang SoundCloud ng malawak na catalog ng higit sa 320 milyong mga track mula sa 40 milyong tagalikha. Bagama't hindi ibinunyag ng kumpanya ang eksaktong bilang ng mga aktibong user, inaangkin nito na mayroong 130 milyong nakatuong tagahanga batay sa isang post sa blog mula sa unang bahagi ng taong ito.

Ang kumpanya ay aktibong gumagawa ng mga inisyatiba upang suportahan ang mga artist sa pag-promote ng kanilang musika at pagkonekta sa mga tagahanga. Noong Mayo, ipinakilala ng SoundCloud ang isang hanay ng mga tool sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang analytics at mga feature ng direktang pagmemensahe. Bukod pa rito, sinubukan nito kamakailan ang isang function na tinatawag na First Fans, na nagsisiguro na ang mga bagong track ay makakatanggap ng paunang boost sa pamamagitan ng pagrerekomenda sa mga user na may katulad na panlasa.

Ang programa ng royalty na pinapagana ng fan ng SoundCloud, na inilunsad noong 2021, ay kinabibilangan na ngayon ng higit sa 500,000 artist. Sa halip na ipamahagi ang kita batay sa pangkalahatang mga stream, ang program na ito ay namamahagi ng pera ng ad at subscription sa mga artist batay sa pinakikinggan ng mga user ng mga artist.

Upang makamit ang kakayahang kumita, gumawa ang SoundCloud ng mga hakbang upang pamahalaan ang mga manggagawa nito at epektibong maglaan ng mga mapagkukunan. Noong Mayo, tinanggal ng kumpanya ang 8% ng mga tauhan nito, kasunod ng 20% ​​na pagbawas sa workforce noong Agosto ng nakaraang taon.

Pinagmumulan:

–SoundCloud

– Musiio

(Bilang ng salita: 353)