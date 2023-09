Marvel's Spider-Man 2 Limited-Edition PS5 Bundle: Ang Kailangan Mong Malaman

Naghahanda ang Sony para sa paglulunsad ng Marvel's Spider-Man 2 na may espesyal na edisyon na PlayStation 5 bundle. Presyohan sa $600, ang bundle na ito ay may kasamang karaniwang PS5 console at lahat ng karaniwang bahagi. Gayunpaman, kung bakit kaakit-akit ang bundle na ito ay ang tatlong partikular na extra na kasama: mga custom na faceplate, isang digital na voucher para sa laro, at isang natatanging DualSense controller.

Nagtatampok ang mga custom na faceplate ng pula-at-itim na disenyo na sumasalamin sa suit ng kalaban ng laro, si Miles Morales. Ang front faceplate ay may texture na finish, na may intersection ng mga kulay na bahagyang nakataas. Ito rin ay kitang-kitang nagpapakita ng puting Spider-Man logo sa kanang sulok sa ibaba. Ang likod na faceplate ay makinis at itim, na may puting Spidey na logo sa ibaba. Kapansin-pansin, ang mga side plate ay naaalis, tulad ng sa karaniwang PS5.

Bilang karagdagan sa mga custom na faceplate, ang bundle ay may katugmang DualSense controller. Nagtatampok ang controller na ito ng parehong pula-at-itim na disenyo gaya ng front faceplate, kumpleto sa isang puting Spider-Man logo sa touchpad. Bagama't maaaring bilhin nang hiwalay ang controller sa halagang $80, isa itong karagdagang bonus na maisama ito sa bundle.

Isa sa mga natatanging tampok ng bundle na ito ay ang pagsasama ng isang digital na pag-download ng Marvel's Spider-Man 2. Ang larong ito ay isaaktibo sa opisyal na paglabas nito sa Oktubre 20. Nagdaragdag ito ng makabuluhang halaga sa bundle, kung isasaalang-alang na ang mga espesyal na edisyon na console ay naging bihira itong console generation, na ginagawang kanais-nais na collectible ang limitadong edisyon na PS5.

Available na ngayon ang Marvel's Spider-Man 2 limited-edition PS5 bundle, na ang laro ay naka-iskedyul na eksklusibong ilunsad para sa PS5 sa Oktubre 20. Huwag palampasin ang iyong pagkakataong makuha ang iyong natatangi at lubos na hinahangad na pakete.

Pinagmumulan:

– Giovanni Colantonio / Digital Trends