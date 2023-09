Ang Kia Digital Website Program ay Nagbibigay ng Higit pang Opsyon para sa Mga Retailer ng Kia

Ang Kia Digital Website Program ay nag-aalok ng mas mataas na mga pagpipilian at flexibility para sa Kia Retailers sa kanilang paghahanap para sa mga sertipikadong provider. Ang pagiging bahagi ng programang ito ay nagpapahintulot sa Sokal, isang nangungunang provider ng mga solusyon sa digital marketing, na mag-alok ng malawak na hanay ng mga serbisyo sa mga dealers ng Kia, kabilang ang mga website at iba't ibang opsyon sa advertising.

Isa sa mga pangunahing benepisyo ng Kia Digital Website Program ay ang kakayahan ng Kia Retailers na magkaroon ng access sa mga sertipikadong provider na maaaring tumulong sa kanila sa kanilang digital presence. Nangangahulugan ito na ang mga dealer ng Kia ay maaaring umasa sa mga provider tulad ng Sokal na masusing nasuri at may karanasan sa paglikha ng mga epektibong website at pagpapatupad ng mga diskarte sa digital marketing.

Sa Sokal bilang isang sertipikadong provider, ang mga dealer ng Kia ay maaari na ngayong magkaroon ng mga website na iniayon sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng programa, maaaring galugarin ng mga dealer ang iba't ibang mga channel sa advertising, tulad ng bayad na paghahanap, programmatic display, marketing sa social media, email marketing, at SEO, upang maabot ang kanilang target na audience nang mas epektibo.

Sa pamamagitan ng paggamit sa mga opsyon sa pag-advertise na ito, mapapahusay ng mga dealer ng Kia ang kanilang online na visibility, humimok ng trapiko sa kanilang mga website, at makabuo ng higit pang mga lead. Ito sa huli ay nag-aambag sa pagtaas ng mga benta at kaalaman sa brand para sa Mga Retailer ng Kia.

Nilalayon ng Kia Digital Website Program na suportahan ang Mga Retailer ng Kia sa kanilang mga pagsisikap na umangkop sa umuusbong na digital landscape. Sa pagbibigay-diin ng programa sa pagbibigay ng pagpipilian at flexibility, ang mga dealer ay may higit na kontrol sa kanilang mga diskarte sa digital marketing at maaaring pumili ng mga provider at serbisyo na pinakaangkop sa kanilang mga pangangailangan.

Tinitiyak ng kakayahang pumili ng mga sertipikadong provider tulad ng Sokal na maa-access ng mga dealer ng Kia ang mga de-kalidad na solusyon sa digital marketing upang matulungan silang umunlad sa mapagkumpitensyang merkado ngayon.

Kahulugan:

– Kia Digital Website Program: Isang programa na nag-aalok sa Kia Retailers ng hanay ng mga serbisyong digital marketing, kabilang ang mga website at mga opsyon sa advertising.

– Sokal: Isang certified provider sa Kia Digital Website Program, na nag-aalok ng mga digital marketing solution para sa mga dealers ng Kia.

Pinagmulan: (Walang ibinigay na URL)