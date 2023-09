Nagiging Audio Messaging App ang Clubhouse

By

Ang Clubhouse, ang social audio app na naging popular sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ay sumasailalim sa rebranding habang inililipat nito ang pagtuon sa pagiging isang audio messaging platform. Sa una ay inilunsad bilang isang iOS app na para sa imbitasyon lamang, ang Clubhouse ay lumawak sa Android noong 2021 ngunit nakaranas ng pagbaba sa paggamit habang muling binuksan ang mundo pagkatapos ng pandemya.

Noong Abril ng taong ito, ginawa ng kumpanya ang mahirap na desisyon na tanggalin ang 50 porsiyento ng mga tauhan nito dahil sa pagbabago ng mga gawi ng gumagamit. Kinilala ng mga co-founder na sina Paul Davidson at Roshan Seth na naging mas mahirap para sa mga user na mahanap ang kanilang mga kaibigan at makisali sa mahabang pag-uusap sa platform. Sa pagtaas ng mga feature ng audio chat room sa iba pang social media app tulad ng X's Spaces, naging malinaw na kailangang mag-evolve ang Clubhouse upang manatiling may kaugnayan.

Upang umangkop sa nagbabagong tanawin, ipinakilala ng Clubhouse ang isang bagong feature na tinatawag na "Mga Chat," na nag-aalok ng voice-only group na pag-uusap sa mga piling kalahok. Sa isang post sa blog, inilarawan ng kumpanya ang Mga Chat bilang isang pagsasanib ng mga text ng grupo at Instagram Stories, kung saan makakakonekta ang mga tao sa pamamagitan ng boses at gumugugol ng mas kaunting oras sa pagta-type. Ang pagbabagong ito patungo sa audio messaging ay magbibigay sa mga user ng pagkakataong magkaroon ng mga voice chat sa kanilang mga kaibigan sa halip na mag-broadcast sa isang live na madla.

Bagama't ang pagbabago ng Clubhouse sa isang audio messaging app ay nakikita bilang isang matapang na hakbang, nahaharap ito sa mahigpit na kumpetisyon mula sa mga itinatag na platform tulad ng WhatsApp at TikTok ng Meta. Kinikilala ng mga tagapagtatag ang mga panganib na kasangkot sa madiskarteng pivot na ito at umaasa na ito ay magbabayad sa katagalan.

Sa pangkalahatan, habang magagamit pa rin ang mga live chat room ng Clubhouse, ang panibagong pagtuon ng platform sa audio messaging ay nagpapakita ng pangako nitong iangkop at manatiling may kaugnayan sa isang mabilis na pagbabago ng landscape ng social media.

