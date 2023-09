Nakipagsosyo ang MTV sa Snapchat para sa Pagboto sa Video Music Awards

By

Nakipagtulungan ang MTV sa Snapchat upang payagan ang mga user na bumoto para sa kategorya ng Video Music Awards sa pamamagitan ng feature na Lenses ng Snapchat. Sa pamamagitan ng paggamit ng Snap's Camera Kit, isasama ng entertainment company ang augmented reality (AR)-based na mga karanasan sa award show. Kapag napili na ang tatlong finalist para sa kategoryang Best New Artist, magagamit ng mga user ang isang espesyal na Lens na ginawa ni Saucealitos para bumoto sa pamamagitan ng pagsenyas ng isa, dalawa, o tatlo gamit ang kanilang mga daliri para pumili ng artist. Bagama't nananatiling hindi sigurado kung ang bilang ng mga boto na natanggap sa pamamagitan ng Snapchat ay magkakaroon ng malaking epekto sa huling tally, isasama sila sa kabuuang bilang.

Bilang karagdagan sa tampok na pagboto, inanunsyo din ng MTV na may lalabas na AR Moonperson sa buong POV VMA livestream na may mga selfie na isinumite ng tagahanga. Noong nakaraan, ang kumpanya ng entertainment ay gumamit ng isang tradisyonal na paraan ng pagpapadala sa mga tao ng mga selfie sa pamamagitan ng isang form bago ang kaganapan. Sa taong ito, maaari ding subukan ng mga user ang isang AR Moonperson effect na nagpapalabas sa Moonperson sa kanilang sariling mga tahanan. Sa pamamagitan ng pagpili ng selfie mula sa kanilang camera roll, makikita nila ang Moonperson na lumulutang sa paligid na nakikita ang kanilang mukha sa visor.

Ang Snapchat, pangunahing sikat sa 13 hanggang 24 na pangkat ng edad, ay isang mainam na platform para sa target na madla ng MTV. Bagama't itinampok ng Snapchat ang mga VMA ng nakaraang taon sa pahina ng Mga Kwento nito, ang pakikipagtulungang ito ay nagmamarka ng unang opisyal na pakikipagsosyo sa pagitan ng Snapchat at MTV para sa isang award show. Dati nang nakipagsosyo ang Snapchat sa mga music festival, artist sa mga tour, at sports tournament para ipakilala ang mga karanasan sa AR sa mga tagahanga.

Ang Snap, ang pangunahing kumpanya ng Snapchat, ay lalong tumutuon sa mga branded at AR-based na mga solusyon sa camera upang humimok ng kita. Noong Marso, inilunsad ng kumpanya ang AR Enterprise Services (ARES), na nag-aalok ng mga tool gaya ng AR Try-On at 3D product viewing. Noong Abril, ipinakilala ng Snap ang produkto ng AR Mirrors sa ilalim ng ARES, na nagpapahintulot sa mga brand na isama ang kanilang teknolohiya sa mga pisikal na espasyo. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Live Nation at mga festival ng musika, patuloy na pinalawak ng Snap ang mga karanasan sa AR nito upang hikayatin ang mga user sa mga makabagong paraan.

