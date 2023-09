Nakipagsosyo ang MTV sa Snapchat upang Isama ang Mga Karanasan sa AR para sa Pagboto sa Mga Video Music Awards

By

Ang MTV ay nakipagsanib-puwersa sa Snapchat upang payagan ang mga user na bumoto para sa isang kategorya sa paparating na Video Music Awards (mga VMA) gamit ang mga AR-based na lens ng Snapchat. Sa pamamagitan ng paggamit ng Snap's Camera Kit, nilalayon ng MTV na isama ang mga karanasan sa augmented reality (AR) sa award show.

Kapag natukoy na ang tatlong finalist para sa kategoryang Best New Artist, magkakaroon ng pagkakataon ang mga user ng Snapchat na bumoto gamit ang isang espesyal na Lens na ginawa ni Saucealitos. Sa pamamagitan ng pagsenyas sa kanilang pinili gamit ang isa, dalawa, o tatlong daliri, maaaring piliin ng mga user ang artist na gusto nilang iboto. Bagama't nananatiling hindi tiyak kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pagboto sa Snapchat sa huling tally, ang bawat boto ay binibilang.

Sa panahon ng livestream ng VMA, plano ng MTV na magpakita ng AR Moonperson, na nagtatampok ng mga selfie na isinumite ng tagahanga, sa buong kaganapan. Bilang nostalgic touch, hiniling ng MTV sa mga tao na isumite ang kanilang mga selfie nang maaga gamit ang isang tradisyonal na form.

Para higit pang makahikayat ng mga manonood, maaaring maranasan ng mga indibidwal ang epekto ng AR Moonperson, na ipinapalabas ito sa kanilang sariling mga tahanan. Sa pamamagitan ng pagpili ng selfie mula sa kanilang camera roll, masasaksihan nila ang lumulutang na Moonperson na nakikita ang sarili nilang mukha sa visor.

Maa-access ng mga user ng Snapchat ang mga karanasan sa AR na ito simula 11 AM ET sa Setyembre 12, ilang oras bago magsimula ang VMA sa 8 PM ET.

Habang ang mga nakaraang VMA ng MTV ay nagtala ng 40.1 milyong pakikipag-ugnayan sa mga sikat na platform ng social media gaya ng Facebook, Instagram, Twitter, at YouTube, wala ang Snapchat sa listahan. Gayunpaman, kinilala ng MTV na ang Snapchat ay angkop para sa target na madla nito na 13- hanggang 24 na taong gulang.

Ang pakikipagtulungang ito sa MTV ay nagmamarka ng opisyal na pagpasok ng Snapchat sa puwang ng palabas ng parangal gamit ang Camera Kit nito. Dati, nakipagsosyo si Snap sa iba't ibang music festival, artist sa tour, at sports tournament para ipakilala ang mga karanasan sa AR sa mga tagahanga. Ang koponan ng football ng LA Rams, halimbawa, ay gumamit ng teknolohiya ng Snapchat sa stadium upang ipakita ang mga tagahanga sa malaking screen.

Ang pagbibigay-diin ng Snap sa mga branded at AR-based na mga solusyon sa camera ay lalong naging maliwanag. Bilang karagdagan sa pakikipag-collaborate sa mga music festival, inilunsad ng kumpanya ang AR Enterprise Services (ARES) na nag-aalok ng mga tool gaya ng AR Try-On at 3D product viewing. Ipinakilala din ng Snap ang AR Mirrors, na nagbibigay-daan sa mga brand na isama ang teknolohiya nito sa mga pisikal na espasyo.

