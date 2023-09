Ang Misteryo ng Mario Ambassador: Ang Bagong Tungkulin ni Charles Martinet

Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang maalamat na voice actor na si Charles Martinet ay hindi na gaganap na Mario sa hinaharap na mga laro sa Nintendo. Sa halip, siya ang gaganap bilang isang "Mario Ambassador." Ang anunsyo na ito ay nagdulot ng pagkalito at pagka-curious ng mga tagahanga tungkol sa kung ano ang kinapapalooban ng bagong posisyong ito at kung bakit hindi na binibigkas ni Martinet ang minamahal na tubero na Italyano-Amerikano.

Upang matugunan ang mga tanong na ito, naglabas ang Nintendo at Martinet ng isang cute na video kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang nakaraan at ang kanilang pagkakaibigan. Bagama't ang video ay may kasamang mga personal na anekdota at alaala, sinusubukan din nitong bigyang-liwanag ang papel ng isang "Mario Ambassador." Gayunpaman, ang paliwanag ay nananatiling malabo.

Sa video, pinuri ng direktor ng laro na si Shigeru Miyamoto si Martinet para sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng kagalakan at paglalagay ng mga ngiti sa mga mukha ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan kay Mario. Sinabi ni Miyamoto na magpapatuloy si Martinet sa paglalakbay sa mundo, makakatagpo ng mga tagahanga, at gaganap ng mga pamilyar na boses sa mga kaganapan, pumipirma ng mga autograph, at makikipag-ugnayan sa komunidad. Gayunpaman, nabigo ang video na ibunyag kung sino ang magboboses kay Mario sa mga laro sa hinaharap o kung bakit wala na si Martinet sa papel pagkatapos ng halos 30 taon.

Bagama't ang mga detalye ng bagong tungkulin ni Martinet bilang isang "Mario Ambassador" ay nananatiling hindi malinaw, maliwanag na pinahahalagahan ng Nintendo ang kanyang iconic na paglalarawan ng karakter. Nais ng kumpanya na mapanatili ang mahiwagang hatid ng Martinet sa tungkulin, kahit na hindi siya isasama sa mga laro sa Mario sa hinaharap.

Habang ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng Super Mario Bros. Wonder sa Oktubre 20, naiwan silang nagtataka kung sino ngayon ang magboboses kay Mario at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng prangkisa. Magiging buwan ng nostalgia at reinvention ang Oktubre para sa mga tagahanga ng Mario, dahil ang laro ay tumatagal ng bagong direksyon ng gameplay na may bagong voice actor na nangunguna.

