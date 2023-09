Ang Mga Update sa Setyembre 2023 ng Android ay Naghahatid ng Pinahusay na Suporta sa FIDO2 para sa mga PIN

By

Ilulunsad ng Google ang mga update sa system para sa Android sa Setyembre 2023, na kinabibilangan ng iba't ibang mga pagpapahusay at bagong feature. Ang mga update na ito ay inihahatid sa pamamagitan ng Play Store at sumasaklaw sa mga pangunahing bahagi ng OS pati na rin ng mga app tulad ng Mga Serbisyo ng Play at Play Store.

Ang isang kapansin-pansing update para sa buwang ito ay ang pinahusay na suporta para sa FIDO2 security standard sa Android. Ang FIDO2, na karaniwang ginagamit para sa dalawang-factor na pagpapatotoo, ay nakakuha ng katanyagan sa industriya ng teknolohiya sa pagpapakilala ng mga paraan ng pag-login na walang password. Upang palakasin ang seguridad, susuportahan na ngayon ng Android ang pagdaragdag ng PIN para protektahan ang mga passkey. Ang mga detalye ng suportang ito ay hindi pa alam, ngunit maaaring kabilang dito ang paglalagay ng PIN para sa nakakonektang FIDO2 security key o pagdaragdag ng PIN para sa mga Android phone na nagsisilbing FIDO2 key mismo. Ibubunyag ang higit pang mga detalye kapag inilabas ang bersyon 23.35 ng Google Play Services.

Bilang karagdagan, makakatanggap ang Google Wallet ng mga maliliit na pagpapabuti, tulad ng mga bagong setting ng kagustuhan sa email at isang mas mahusay na karanasan sa pamamahala ng card para sa mga user sa Japan. Ang Play Store ay magpapakilala ng bagong page ng mga setting na magpapasimple sa mga pagpipilian sa survey para sa mga user.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng mga update na ito ang patuloy na pangako ng Google sa pagpapahusay ng karanasan sa Android at pagbibigay sa mga user ng pinahusay na mga feature sa seguridad.

