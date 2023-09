Digital Connectivity at Lifeline Awareness Week: Paggawa ng Voice and Broadband Services na Accessible sa Lahat

Sa magkakaugnay na mundo ngayon, ang pag-access sa mga serbisyo ng boses at broadband ay hindi lamang isang kaginhawahan, ngunit isang pangangailangan. Nagbibigay ito ng lifeline sa tulong na pang-emerhensiya, nagbibigay-daan sa pakikipag-ugnayan sa mga serbisyo ng pamahalaan, nag-uugnay sa mga indibidwal sa mga mapagkukunan ng komunidad, at nagpapanatiling konektado ang mga kaibigan at pamilya. Gayunpaman, hindi lahat ay kayang bayaran ang halaga ng mahahalagang serbisyong ito, at maraming sambahayan sa Estados Unidos ang nananatiling hindi konektado.

Sa pagkilala sa kahalagahan ng voice at broadband access para sa mga indibidwal at beterano na mababa ang kita, ang Federal Communications Commission (FCC) at ang Michigan Public Service Commission (MPSC) ay nagtulungan upang gawing mas abot-kaya ang mga serbisyong ito. Sa pamamagitan ng Lifeline Assistance program at ng Affordable Connectivity Program, ang mga kwalipikadong consumer ay makakatanggap ng diskwento sa kanilang buwanang singil para sa voice at broadband na serbisyo.

Ang Lifeline at Affordable Connectivity Programs ay nagbibigay ng buwanang diskwento sa singil sa mga karapat-dapat na consumer na may mababang kita, kabilang ang mga kalahok sa Veterans Pension Program. Ang mga kalahok ay may opsyon na ilapat ang kanilang Lifeline na diskwento sa voice, broadband, o isang voice-broadband na bundle, habang ang ACP na diskwento ay partikular na inilalapat sa serbisyo ng broadband.

Bukod dito, ang FCC ay nagtatag ng Enhanced Link-Up at Lifeline Programs para sa Tribal Lands, na kinikilala ang mga natatanging pangangailangan ng mga indibidwal sa mga lugar na ito. Ang mga tuntunin sa pagiging kwalipikado para sa Lifeline Program ay na-update din upang maiwasan ang pagdoble ng suporta at matiyak na ang mga tunay na nangangailangan nito lamang ang makakatanggap ng mahalagang tulong na ito.

Ang Digital Connectivity at Lifeline Awareness Week, na ipinahayag ni Gobernador Gretchen Whitmer, ay naglalayong pataasin ang kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng mga programang ito at hikayatin ang mga karapat-dapat na mamamayan na mag-sign up. Ang iba't ibang organisasyon, ahensya ng gobyerno, pinuno ng industriya, at tagapagtaguyod ng consumer ay nagsasama-sama upang turuan ang mga residente tungkol sa mga programa ng estado at pederal para sa koneksyon ng boses at broadband.

Walang mamamayan ang dapat na walang serbisyo ng telepono o broadband dahil lang hindi nila ito kayang bayaran. Sa pamamagitan ng pag-promote ng Lifeline at ang Affordable Connectivity Program, matitiyak namin na ang lahat ng mamamayan ng US ay may access sa abot-kayang mga serbisyo ng boses at broadband.

Pinagmumulan:

– Federal Communications Commission (FCC)

– Michigan Public Service Commission (MPSC)

– National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC)

– National Association of State Utility Consumer Advocates (NASUCA)