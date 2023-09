Beginners Yoga para sa mga Nakatatanda sa Harrison Park Seniors Center

Samahan kami sa Harrison Park Seniors Center tuwing Miyerkules ng umaga para sa isang masaya at banayad na sesyon ng ehersisyo na tinatawag na Beginners Yoga. Ang klase na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda at tinutugunan ang kanilang mga natatanging pangangailangan at kakayahan. Baguhan ka man o may karanasan sa yoga, malugod kang sumama sa amin.

Palaging palakaibigan at magiliw ang kapaligiran sa Harrison Park Seniors Center. Ito ay isang magandang pagkakataon upang matugunan ang mga taong katulad ng pag-iisip na interesadong manatiling aktibo at magsaya. Ang klase ay bukas sa sinumang may edad na 55 pataas, at walang paunang karanasan ang kinakailangan.

Para makilahok, may halagang $2 na nakolekta sa araw ng klase. Ang bayad na ito ay nakakatulong na masakop ang mga gastos sa pagpapatakbo ng programa at tinitiyak na ito ay nananatiling abot-kaya para sa lahat. Ang klase ay tumatakbo mula 10:00 am hanggang 12:00 pm, na nagbibigay ng sapat na oras para sa mga kalahok na makisali sa iba't ibang mga ehersisyo at mga diskarte sa pagpapahinga.

Kung naghahanap ka ng paraan para makapagbigay pabalik sa iyong komunidad, available ang mga pagkakataon sa pagboboluntaryo sa Harrison Park Seniors Center. Palagi silang naghahanap ng mga dedikadong indibidwal na maaaring tumulong sa iba't ibang aktibidad at programa. Kung interesado ka, mangyaring tumawag sa 289/259-2862 para sa karagdagang impormasyon.

Ang Beginners Yoga for Seniors sa Harrison Park Seniors Center ay nagbibigay ng holistic na diskarte sa wellness para sa mga matatanda. Ito ay isang pagkakataon upang mapabuti ang lakas, flexibility, at balanse habang itinataguyod din ang mental at emosyonal na kagalingan. Ang regular na ehersisyo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay, at ang klase na ito ay nag-aalok ng isang ligtas at suportadong kapaligiran para sa mga nakatatanda upang makisali sa pisikal na aktibidad.

Mga Pinagmulan: Harrison Park Seniors Center

Kahulugan:

– Beginners Yoga: Isang yoga practice na partikular na idinisenyo para sa mga indibidwal na bago sa yoga at maaaring mangailangan ng mga pagbabago.

– Mga Nakatatanda: Mga indibidwal na may edad 55 pataas.

– Pagboluntaryo: Ang pagkilos ng pag-alok ng oras at serbisyo ng isang tao upang tumulong sa iba't ibang aktibidad o programa nang walang kabayaran sa pera.