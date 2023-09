Lumilipat ang Sefton Careline sa isang Software-as-a-Service na platform para sa pinahusay na proteksyon ng customer

By

Ang Sefton Careline, ang serbisyo sa pangangalaga sa teknolohiya sa bahay na ibinigay ng Sefton Council, ay gumagawa ng paglipat sa isang Software-as-a-Service (SaaS) platform upang maprotektahan ang mga customer nito sa panahon ng paglipat ng UK mula sa analogue sa internet protocol (IP) network ng komunikasyon. Pinili ng kumpanya ang PNC IP SaaS ng Tunstall Healthcare bilang bagong platform nito, na tinitiyak na gumagana ang Sefton Careline sa pinakabagong teknolohiya at handa para sa paglipat sa digital.

Sa pamamagitan ng paglipat sa isang modelo ng SaaS, maiiwasan ng Sefton Careline ang oras at mga gastos na nauugnay sa pagkuha, pagpapanatili, at pamamahala ng imprastraktura ng hardware. Ang bagong teknolohiya ay nagpapahintulot din sa mga operator na magtrabaho mula sa bahay, na ginagawang mas maliksi at mahusay ang serbisyo. Ang gabay sa daloy ng trabaho ay ipinatupad upang magbigay ng mas mabilis na mga oras ng pagtugon, na nagreresulta sa isang pinahusay na karanasan ng user para sa mga residente.

Nag-aalok ang Sefton Careline ng mga pakete ng pangangalaga sa mga lokal na residente na pinalabas mula sa ospital, na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsubaybay at pagtugon. Ang mga naisusuot na pendant ay magagamit para sa mga residente na tumawag ng tulong, kasama ang mga sensor na naka-install sa kanilang mga tahanan. Tinitiyak ng teknolohiyang ito na ang mga residente ay maaaring manatiling malaya sa bahay.

Si Jo Alty, tagapamahala ng Sefton Careline, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa paglipat, na nagsasaad na ginawa nitong mas flexible at user-friendly ang serbisyo para sa team at sa mga residente. Ang pakikipagtulungan nang malapit sa Tunstall Healthcare ay nagbigay-daan para sa isang maayos na paglipat, na nakikinabang sa lahat ng kasangkot sa serbisyo ng Careline.

Binigyang-diin ni Carissa Turner, delivery manager sa Tunstall Healthcare, ang kahalagahan ng paglipat sa isang modelo ng SaaS bilang paghahanda para sa digital transition. Ang PNC IP SaaS platform ay inilunsad noong Abril ng taong ito, bago ang phased digital transition sa UK, na nakatakdang makumpleto sa 2025.

Sa pangkalahatan, ang paglipat sa isang SaaS platform ay lubos na makikinabang sa Sefton Careline at sa mga customer nito, na tinitiyak na ang serbisyo ay nananatiling maaasahan at napapanahon sa panahon ng paglipat ng UK sa isang digital na network ng komunikasyon.

