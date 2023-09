Ang Second-Generation AirPods Pro ng Apple ay Lumipat sa USB-C para sa Charging Case

Inanunsyo ng Apple sa kaganapan ng iPhone 15 na ang pangalawang henerasyong AirPods Pro ay magkakaroon na ngayon ng USB-C charging case. Malaking pagbabago ito dahil nangangahulugan ito na gagamitin na ngayon ng AirPods Pro ang parehong charger gaya ng iPad at MacBook, na nagpapahintulot sa mga user na gamitin ang anumang USB-C cable na mayroon sila. Ang compact na laki at kapasidad ng baterya ng AirPods Pro ay ginagawa itong compatible sa isang hanay ng mga USB-C cable, na tinitiyak ang kaginhawahan para sa mga user.

Bukod pa rito, patuloy na susuportahan ng bagong AirPods Pro ang wireless charging, na nagbibigay sa mga user ng flexibility na singilin ang kanilang mga earbud nang hindi nangangailangan ng mga cable. Sa mga tuntunin ng proteksyon, nagkaroon ng bahagyang pagbuti sa dust at water resistance ng AirPods Pro. Nagtatampok na sila ngayon ng IP54 na rating, na nagbibigay ng ilang depensa laban sa mga particle ng alikabok at mga splashes ng tubig. Gayunpaman, dapat iwasan ng mga user ang paglubog ng AirPods Pro sa tubig.

Bagama't wala pang balita kung kailan susunod ang iba pang mga bersyon ng AirPods, inaasahan na ang paglipat na ito sa USB-C ay gagamitin sa mga modelo sa hinaharap. Ang presyo ng bagong AirPods Pro ay mananatili sa $249 sa US at 30 iba pang bansa, at magiging available ang mga ito para mabili simula Setyembre 22.

Sa pangkalahatan, ang paglipat na ito sa USB-C charging para sa pangalawang henerasyong AirPods Pro ay nag-aalok ng higit na pagiging tugma at kaginhawahan para sa mga user, pati na rin ang pinahusay na proteksyon laban sa alikabok at tubig. Patuloy na pinapahusay ng Apple ang mga produkto nito upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng mga customer nito.

Mga Pinagmulan: Apple Event – ​​iPhone 15 Launch