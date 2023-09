Ang 622 MagGo Power Bank ng Anker ay Nag-aalok ng Wireless Charging sa Mahusay na Presyo

Naghahanap ng wireless charging power bank para sa iyong iPhone? Ang 622 MagGo Magnetic Battery ng Anker ay kasalukuyang ibinebenta sa halagang $39.99 lamang, $30 mula sa orihinal na presyo nito. Ang portable power bank na ito ay may kapasidad na 5,000mAh at maaaring wireless na paganahin ang isang katugmang iPhone sa 7.5W. Bagama't maaaring hindi ito kasing bilis ng opisyal na MagSafe Battery Pack ng Apple, nag-aalok ito ng mas abot-kayang opsyon. Nagtatampok din ang MagGo ng folding kickstand na kayang humawak ng kahit isang Max-sized na iPhone, at maaari itong magdoble bilang wireless charging pad kapag nakaangat. Nag-aalok din ang Anker ng mas pangunahing bersyon, ang 621 MagGo, para sa $29.99, na hindi kasama ang kickstand.

Bilang karagdagan sa power bank, mayroong iba pang mga deal na magagamit. Ang set ng gusali ng Lego Super Mario Question Mark Block ay ibinebenta sa halagang $159.99, $40 mula sa orihinal na presyo nito. Kasama sa set na ito ang apat na napapalawak na mini-diorama na kumakatawan sa mga iconic na antas mula sa Super Mario 64 video game. Ang set ay katugma din sa mga electronic Mario figure ng Lego, na nagbibigay-daan para sa interactive na paglalaro.

Ang 16-inch MacBook Pro ng Apple na may M1 Max processor mula 2021 ay ibinebenta sa B&H Photo sa halagang $2,799, isang matitipid na $1,500. Nilagyan ang laptop na ito ng 64GB ng RAM, isang 2TB SSD, at may 3456 x 2234 na resolution na screen. Isa itong makapangyarihang makina para sa mga malikhaing daloy ng trabaho at nagtatampok ng MagSafe charging, HDMI port, at SD card slot.

Kasama sa iba pang deal ang hardcover ng collector's edition ng The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide for $25.64, ang PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip para sa Xbox controllers sa halagang $7.99, ang iPhone 14 Plus leather case ng Apple sa forest green sa halagang $10.53 , ang Logitech G502 X wired gaming mouse na puti sa halagang $49.99, at ang Insta360 Go 3 na "action camera" na bundle para sa $369.99.

Pinagmulan: The Verge