All-Time na Mababang Presyo sa Bagong 15-inch M2 MacBook Air ng Apple at Higit Pa

Kung nasa merkado ka para sa isang bagong MacBook o iPad Pro, may ilang magagandang deal na available ngayon. Ang bagong 15-inch M2 MacBook Air ng Apple ay kasalukuyang ibinebenta para sa isang all-time na mababang presyo na $1,299, na $200 mula sa karaniwang presyo. Ang modelong ito ay may 512GB na storage capacity at nagtatampok ng 15.3-inch Liquid Retina display, Apple Silicon performance, at 18-hour battery life. Nalalapat din ang mga pagtitipid sa 256GB na modelo, na magagamit na ngayon sa halagang $1,099.

Para sa mga gumagamit ng iPad Pro, ang 11-pulgadang Magic Keyboard ng Apple ay kasalukuyang may diskwento sa $209.99, mula sa $299. Ang keyboard na ito ay tugma sa lahat ng pinakabagong iPad ng Apple, kabilang ang M2 at M1 series, pati na rin ang pinakabagong iPad Air. Nag-aalok ito ng pinahusay na karanasan sa pagta-type gamit ang mga backlit na key at isang built-in na trackpad. Kumokonekta ang keyboard sa iPad gamit ang Smart Connector ng Apple, na inaalis ang pangangailangan para sa pag-charge at pagkakakonekta ng Bluetooth.

Kung naghahanap ka ng portable charger, naglabas ang UGREEN ng bagong 10,000mAh MagSafe Power Bank. Nagtatampok ang power bank na ito ng MagSafe coil at makakapaghatid ng 7.5W na bilis ng pag-charge sa mga iPhone at 15W na bilis sa mga Android device. Mayroon din itong dalawang karagdagang port para sa pag-charge ng iba pang mga device. Kasalukuyang ibinebenta ang power bank sa halagang $48.99, mula sa $70.

Nag-aalok ang mga deal na ito ng mahusay na pagtitipid sa mga pinakabagong device at accessory ng Apple, na ginagawa itong perpektong oras upang i-upgrade ang iyong teknolohiya. Huwag palampasin ang mga diskwento na ito!

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo: 9to5Toys (hindi ibinigay ang link)

– Mga Kahulugan:

– MacBook Air: Ang linya ng Apple ng magaan at portable na mga laptop

– Magic Keyboard: Ang keyboard accessory ng Apple para sa iPad Pro

– MagSafe: Ang magnetic charging system ng Apple

– Liquid Retina display: Ang teknolohiya ng pagpapakita ng Apple na may mataas na resolution at makulay na mga kulay

– Apple Silicon: Ang mga pasadyang idinisenyong processor ng Apple para sa mga Mac computer

– USB-C: Isang uri ng connector at cable na karaniwang ginagamit para sa pag-charge at paglilipat ng data

– Smart Connector: Ang pagmamay-ari ng teknolohiya ng koneksyon ng Apple para sa mga accessory

– Thunderbolt: Isang mataas na bilis ng data at pamantayan ng koneksyon sa display

– USB-A: Isang uri ng connector at cable na karaniwang ginagamit para sa pag-charge at paglilipat ng data