May Diskwento ang Samsung Galaxy Buds 2 Pro para sa Back to School Season

Pansin sa lahat ng mahilig sa headphone! Nag-aalok ang Samsung ng kamangha-manghang deal sa kanilang Galaxy Buds 2 Pro sa tamang oras para sa back-to-school season. Kasalukuyang ibinebenta ang mga wireless earbud na may 23 porsiyentong diskwento, na pinababa ang presyo mula $230 hanggang $178. Ito ang pinakamababang presyo na nakita namin mula noong Black Friday. Ang mas maganda pa ay ang lahat ng tatlong kulay ng Galaxy Buds 2 Pro ay kasama sa pagbebenta, kung saan ang puting modelo ay may presyong isang dolyar na mas mababa kaysa sa graphite at bora purple na mga pagpipilian.

Ang Galaxy Buds 2 Pro ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagpapabuti sa mga nakaraang modelo. Ang mga nakaraang bersyon gaya ng Galaxy Buds Live ay walang epektibong pagkansela ng ingay, habang ang orihinal na Galaxy Buds Pro ay nagkaroon ng mga isyu sa sound blocking at kalidad. Sa aming pagsusuri, ginawaran namin ang Galaxy Buds 2 Pro ng score na 86, na pinupuri ang kanilang mga pinahusay na kakayahan sa pagkansela ng ingay at pinahusay na akma. Ang buhay ng baterya, na tumatagal ng humigit-kumulang limang oras ng patuloy na pakikinig, ay nananatiling katulad ng hinalinhan nito. Nanatiling pare-pareho ang kalidad ng tawag.

Ang mga may diskwentong Galaxy Buds 2 Pro na ito ay bahagi ng “Smart Home event” ng Samsung sa Amazon, na kinabibilangan ng iba pang kapana-panabik na deal. Halimbawa, ang 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor ay kasalukuyang 29 porsyentong diskwento, bumababa mula $1,400 hanggang $1,000. Bukod pa rito, available ang Galaxy Watch 5 40mm LTE sa may diskwentong presyo na $230, pababa mula sa $330. Ang iba pang mga Samsung gadget, gaya ng Galaxy Z Flip 5G Cell Phone, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, at ang Pro Ultimate microSD Memory Card, ay kasalukuyang ibinebenta din.

