Ang Labanan ng Mga Higante ng Smartphone: Ang Push ng Samsung sa Mga Natitiklop na Telepono

Ayon sa Counterpoint Research, ang Samsung at Apple ay ang nangingibabaw na mga manlalaro sa pandaigdigang merkado ng smartphone, kung saan ang Samsung ay bahagyang lumalampas sa Apple sa mga tuntunin ng bahagi ng merkado. Upang higit pang maitatag ang posisyon nito sa merkado, ibinaling ng Samsung ang focus nito sa mga foldable na smartphone.

Sa kamakailang "Unpacked" na kaganapan na ginanap sa South Korea, inilabas ng Samsung ang bago nitong Galaxy Z Fold 5 at Galaxy Z Flip 5. Ang mga device na ito ay nagpapakita ng pangako ng Samsung sa foldable na teknolohiya at kumakatawan sa hinaharap ng mga smartphone. Ang hakbang na ito ng Samsung ay nagre-refresh, dahil nagdadala ito ng bago at kakaiba sa merkado ng smartphone, na pinangungunahan ng mga rectangular na device na may mga incremental na pagpapabuti sa bilis ng processor at kalidad ng camera.

Ang pinakamalaking hamon para sa Samsung ay ang pagwagi sa mga user ng iPhone at pagkumbinsi sa kanila na lumipat sa mga foldable na teleponong pinapagana ng Android. Gumawa ang Apple ng isang malakas na ecosystem ng mga eksklusibong app, accessory, at serbisyo ng subscription na nagpapahirap sa mga user na umalis. Ang isang sikat na lock-in app para sa Apple ay ang iMessage, na nag-aalok ng mataas na kalidad na pagbabahagi ng larawan at video. Ang mga user ng Android, sa kabilang banda, ay nakakaranas ng mga limitasyon kapag nagte-text ng mga larawan at video sa mga user ng iOS.

Bagama't maaaring hindi mabago ng mga foldable phone ng Samsung ang aspetong ito, maaari nilang i-target ang mga user na hindi gaanong nakatuon sa Apple ecosystem at hikayatin silang lumipat. Naglunsad pa ang Samsung ng mga ad na nangangahas sa mga user ng iPhone na lumipat sa kanilang mga foldable device.

Gayunpaman, maaaring guluhin ng Apple ang mga plano ng Samsung sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sarili nitong foldable device. Habang walang opisyal na kumpirmasyon, iminumungkahi ng mga alingawngaw na isinasaalang-alang ng Apple ang isang natitiklop na iPad. Ang Apple ay may kasaysayan ng pagmamasid sa merkado at paggawa ng isang hakbang kapag ang oras ay tama.

Ang market ng natitiklop na telepono ay medyo maliit pa rin kumpara sa pangkalahatang merkado ng smartphone, ngunit sa pangunguna ng Samsung, ang susi ay nakasalalay sa pagkumbinsi sa mga gumagamit ng iPhone na lumipat. Ito ay nananatiling upang makita kung ang mga foldable phone ng Samsung ay maaaring magkalog ang merkado at makaakit ng isang bagong wave ng mga gumagamit ng smartphone.

Pinagmulan: Yahoo Finance, Counterpoint Research