Makakuha ng Hanggang $1,000 na Bawas sa Galaxy Tab S9 Series ng Samsung

Narito na ang Discover Week ng Samsung at nag-aalok sila ng ilang kamangha-manghang deal sa kanilang pinakabagong mga gadget. Ang isang deal na dapat tingnan ay ang pag-promote sa serye ng Galaxy Tab S9, perpekto kung kailangan mo ng mas malaking screen para sa iyong mga pang-araw-araw na gawain.

Sa promosyon na ito, binabawasan ng Samsung ang mga presyo ng hanggang $1,000. Ang pinakamalaking diskwento ay magagamit para sa Galaxy Tab S9 Ultra, na may napakalaking $1,000 na diskwento. Ang Galaxy Tab S9+ ay may diskwento ng $920, at ang pinakamaliit na Galaxy Tab S9 ay nakakakuha ng $770 na diskwento.

Para ma-avail ang buong diskwento, kakailanganin mong mag-trade-in ng device. Nag-aalok ang Samsung ng pinakamataas na halaga ng trade-in na $800 para sa Galaxy Tab S8 Ultra at Galaxy Tab S9+. Ang iba pang dalawang modelo ng Tab S8 ay makakakuha ka ng $700 na diskwento, at ang mas lumang Galaxy Tab S7 ay nagkakahalaga ng $500. Bahagyang bumababa ang mga halaga ng trade-in para sa Tab S9, ngunit makakatipid ka pa rin nang malaki kapag nakikipagkalakalan sa iyong lumang device.

Bilang karagdagan sa trade-in na diskwento, ang Samsung ay naglalagay ng libreng pag-upgrade ng storage. Nangangahulugan ito na madodoble ang storage ng lahat ng modelo ng Tab S9, na ang pinakamaliit na Tab S9 ay mula 128GB hanggang 256GB, at ang Tab S9+ at Tab S9 Ultra ay mula 256GB hanggang 512GB. Ang Tab S9 Ultra ay maaari pang tumalon sa 16GB ng RAM at 1TB ng storage, habang ang Tab S9 ay nakakakuha ng RAM upgrade mula 8GB hanggang 12GB. Ang mga pag-upgrade ng storage at RAM na ito ay nagkakahalaga ng hanggang $120.

Bilang bonus, nag-aalok ang Samsung ng $99 na add-on para sa Galaxy Watch 6 kung bibili ka ng Tab S9 series na device. Ito ay nagkakahalaga ng $250 na diskwento sa smartwatch.

Sa lahat ng mga trade-in at diskwento, maaari mong makuha ang ganap na na-load na Galaxy Tab S9 Ultra sa halagang $519 lang, mula sa orihinal nitong presyo na $1,619.

Huwag palampasin ang magagandang deal at promo na ito. Bisitahin ang link sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

Pinagmumulan:

– Link ng Deal ng Samsung Galaxy Tab S9