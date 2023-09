Inilabas ng Samsung ang One UI 6.0 Beta para sa Galaxy A34

Inilunsad kamakailan ng Samsung ang pinakaaabangang One UI 6.0 beta para sa Galaxy A34 na smartphone nito sa UK. Ang beta version na ito, na may label na A346BXXU4ZWI1, ay tumitimbang ng humigit-kumulang 2GB at kasama ng pinakabagong operating system ng Android 14.

Habang nagsimula na ang beta program sa UK, inaasahang lalawak ito sa ibang mga bansa gaya ng China, India, Korea, Germany, at Poland sa lalong madaling panahon. Nangangahulugan ito na ang mga gumagamit ng Galaxy A34 sa mga rehiyong ito ay maaari ding asahan na subukan ang mga bagong feature at pagpapahusay na ipinakilala sa One UI 6.0.

Para lumahok sa beta program, dapat munang i-install ng mga may-ari ng Galaxy A34 ang Samsung Members app sa kanilang mga device. Mula doon, madali silang makakapag-apply para sa beta program at maghintay para maging available ang update sa ilalim ng seksyong Software update sa Mga Setting ng kanilang device.

Ang Galaxy A34 One UI 6.0 beta program ay sumusunod sa matagumpay na beta programs na isinagawa para sa Galaxy S23 series at sa Galaxy A54. Kilala ang Samsung sa aktibong pagsali sa mga user nito sa proseso ng pagsubok at pagpapabuti, na tinitiyak ang isang mas matatag at pinong karanasan sa software para sa mga customer nito.

Sa One UI 6.0, nilalayon ng Samsung na pagandahin ang pangkalahatang karanasan ng user sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong feature, pagpapabuti ng performance at seguridad, at pag-optimize sa user interface. Bilang isang pangunahing pag-update sa nakaraang One UI 5.5, inaasahang magdadala ito ng mga makabuluhang pagpapabuti at isang bagong hitsura sa Galaxy A34.

