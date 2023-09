Tuklasin ang Samsung Sale: Mga Nangungunang Deal sa Mga Telepono, TV, at Higit Pa

By

Ang pagbebenta ng Samsung Discover ay bukas na ngayon sa lahat pagkatapos ng maikling panahon ng maagang pag-access. Sa malawak na hanay ng mga produktong inaalok, kabilang ang mga telepono, TV, appliances, wearable, at iba pang nangungunang teknolohiya, mayroong isang bagay para sa lahat.

Ang isang kapansin-pansing deal ay ang Samsung Galaxy S23 Ultra, na available mula sa $399 na may karapat-dapat na trade-in. Bilang karagdagan sa may diskwentong presyo, makakatanggap din ang mga customer ng libreng double storage upgrade. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang makakuha ng isa sa mga flagship na telepono ng Samsung sa isang kamangha-manghang mababang presyo, kahit na ang isang premium na modernong aparato ay kinakailangan para sa trade-in.

Para sa mga nasa mas mahigpit na badyet, ang Samsung Galaxy A54 ay magagamit mula sa $124.99. Kabilang dito ang awtomatikong $75 na rebate sa orihinal na presyo na $449.99, pati na rin ang hanggang $250 na pinahusay na trade-in na credit. Ang Galaxy A54 ay isang mahusay na ginawa at ganap na tampok na smartphone na nag-aalok ng mahusay na halaga para sa pera.

Bilang karagdagan sa mga telepono, ang Discover Samsung sale ay nagtatampok din ng mga deal sa mga TV. Mae-enjoy ng mga customer ang mga diskwento na hanggang $4,000 sa QLED, OLED, at 8K TV. Naghahanap ka man ng de-kalidad na larawan, makulay na kulay, o pinakabagong teknolohiya, may TV deal para sa iyo.

Sa higit pang mga alok at flash deal na nakatakdang ilunsad sa mga darating na araw, sulit na i-browse ang buong Discover Samsung sale upang mahanap ang pinakamahusay na deal na angkop sa iyong mga pangangailangan. Abangan ang aming mga update sa buong linggo habang itinatampok namin ang mga nangungunang alok.

