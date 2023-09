Nakipagsosyo ang Apple sa Samsung para sa Mga OLED Panel sa iPhone 15 Series

Ayon sa mga kamakailang ulat, aasa ang Apple sa Samsung upang ibigay ang karamihan sa mga panel ng OLED para sa kanilang paparating na serye ng iPhone 15. Ang desisyon na ito ay dumating matapos ang mga OLED panel ng BOE ay nabigo sa pagsusuri ng kontrol sa kalidad ng Apple, na humantong sa kumpanyang Amerikano na bumaling sa Korean partner nito.

Sa orihinal, inaasahang magbibigay ang LG at Samsung ng mga LTPO OLED na display para sa iPhone 15 Pro at 15 Pro Max, habang ang BOE ay dapat maghatid ng mga panel para sa mga LTPS OLED na screen sa iPhone 15 at iPhone 15 Plus. Gayunpaman, natuklasan ng Apple na ang mga produkto ng BOE ay hindi nakakatugon sa kanilang mga kinakailangan, na nag-udyok sa kanila na muling italaga ang kanilang mga order sa huling minuto. Iminungkahi ng mga alingawngaw na ang BOE ay nakakaranas ng mga isyu sa mga punch hole para sa Face ID, na nagreresulta sa desisyon ng Apple na muling magtalaga ng mga order.

Kung malulutas ng BOE ang mga isyung ito sa pagtatapos, maaari pa rin silang makatanggap ng ilang mga order para sa mga unit na gagawin sa 2024. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw kung matutugunan ng BOE ang mga pamantayan ng Apple.

Nakatakdang i-unveil ng Apple ang mga iPhone 15 device ngayong 10 AM PDT, at magkakaroon ng live stream para sa mga manonood. Narito ang maaari nating asahan mula sa karaniwang mga iPhone 15 na telepono at mga variant ng Pro.

Kahulugan:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, isang display technology na nag-aalok ng makulay na mga kulay at malalim na itim sa pamamagitan ng direktang paglabas ng liwanag mula sa mga indibidwal na pixel.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, isang bersyon ng thin-film transistor (TFT) na teknolohiya na nagbibigay-daan para sa pinabuting power efficiency at variable na refresh rate sa mga display.

– LTPS: Low-Temperature Poly-Silicon, isang materyal na semiconductor na ginagamit sa ilang mga display panel upang pahusayin ang kalidad ng imahe at bawasan ang paggamit ng kuryente.

– Face ID: Ang teknolohiya ng pagkilala ng mukha ng Apple na ginagamit para sa secure na pagpapatotoo sa kanilang mga device.

