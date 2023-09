Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 sa halagang $100 na may Bagong Pagbili ng Telepono

Ang Samsung ay kasalukuyang nag-aalok ng isang mapang-akit na deal bilang bahagi ng kanilang kaganapan sa pagbebenta ng taglagas. Maaaring bumili ang mga customer ng Samsung Galaxy Watch 6 sa halagang kasing liit ng $100 kapag bumili sila ng bagong telepono. Kasama sa mga kwalipikadong telepono para sa bundle deal na ito ang Samsung Galaxy S23 Ultra at ang Samsung Galaxy Z Fold 5.

Ang Samsung Galaxy Watch 6, na inilunsad noong Agosto na may panimulang presyo na $300, ay magagamit na ngayon sa isang makabuluhang pinababang presyo na $100 sa pamamagitan ng alok na ito. Ang deal na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga nag-iisip na bumili ng smartwatch kasama ng kanilang bagong telepono. Mag-iiba ang matitipid depende sa laki ng relo at pagpili sa pagitan ng Bluetooth o LTE na mga opsyon sa koneksyon.

Para sa pangunahing 40mm na laki na may koneksyon sa Bluetooth, ang presyo bilang bahagi ng bundle ay $100. Ang pag-upgrade sa 44mm na opsyon ay nagkakahalaga ng $110, pababa mula sa orihinal na presyo na $330. Sa panig ng LTE, ang 40mm at 44mm na mga variant ay magagamit para sa $120 at $130 ayon sa pagkakabanggit. Ang top-spec na bersyon ng relo, na may retail na presyo na $330, ay maaari na ngayong mabili sa halagang $130, na nagreresulta sa isang matitipid na $250.

Kung hindi interesado ang isang smartwatch, may opsyon din ang mga customer na bilhin ang Galaxy Buds 2 Pro sa may diskwentong presyo na $50, isang $130 na matitipid, kapag bumibili ng telepono. Available ang mga wireless earbud na ito sa puti, purple, o graphite.

Bilang kahalili, maaaring piliin ng mga customer na magdagdag ng Galaxy Tab S9 sa kanilang koleksyon sa Android. Sa deal na ito, makakatipid sila ng hanggang $230 sa 256 GB na beige tablet. Ang orihinal na presyo ng tablet ay $920, ngunit sa alok na ito, nagkakahalaga lamang ito ng $690, sa kondisyon na kasama sa pagbili ang Galaxy S23 Ultra.

Ang Samsung fall sale event na ito ay nagbibigay sa mga customer ng mga kapana-panabik na pagkakataon upang makatipid sa iba't ibang produkto ng Samsung. Bagong telepono man ito, smartwatch, wireless earbud, o tablet, may mga available na diskwento para sa bawat kagustuhan. Huwag palampasin ang mga nakakahimok na deal na ito.

