Samsung Galaxy S23 FE: Ano ang Aasahan mula sa Paparating na Fan Edition

Nakatakdang mag-debut ang Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) sa huling bahagi ng Setyembre, at ang mga leaked na larawan ay nagbigay na sa amin ng sneak silip sa disenyo at mga feature nito. Ang paparating na device ay inaasahang magkakaroon ng kapansin-pansing pagkakahawig sa Galaxy S23, na ipinagmamalaki ang 6.3-pulgadang display na may 120Hz refresh rate. Ito ay pinapagana ng alinman sa isang Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 SoC, kasama ang 8GB ng RAM at mga opsyon sa storage na 128GB o 256GB.

Ang mga leaked na larawan, na lumabas sa TENAA certification website, ay nagpapakita na ang Galaxy S23 FE ay may katulad na rear camera setup sa Galaxy S23, kahit na may kaunting pagsasaayos sa flash placement. Ang mga sukat ng telepono ay iniulat na 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm, at tumitimbang ito ng humigit-kumulang 210 gramo.

Ang display ng Galaxy S23 FE ay rumored na may sukat na 6.3 inches na may resolution na 2340x1080 pixels, na tinitiyak ang isang matalas at malinaw na visual na karanasan. Inaasahan din itong mag-aalok ng 120Hz refresh rate, na nagbibigay sa mga user ng mas maayos na pakikipag-ugnayan at pag-scroll.

Sa mga tuntunin ng pagganap, ang Galaxy S23 FE ay malamang na nilagyan ng alinman sa isang Snapdragon 8 Gen 1 chipset o isang Exynos 2200 SoC, depende sa rehiyon. Kasabay ng 8GB ng RAM, inaasahang maghahatid ang device na ito ng mabilis at mahusay na multitasking at sumusuporta sa mga application na masinsinang mapagkukunan.

Ang mga opsyon sa storage ay malamang na may kasamang 128GB at 256GB na mga variant, bagama't hindi ipinahiwatig ang napapalawak na storage. Para sa mga user na inuuna ang pagkuha ng mga larawan at video, ang mas malaking kapasidad ng storage ay maaaring ang mas gustong pagpipilian.

Bagama't hindi ibinigay ang mga detalyadong detalye ng camera sa mga leaked na larawan, iminumungkahi ng mga tsismis na ang Galaxy S23 FE ay magtatampok ng matatag na sistema ng camera. Maaaring kasama sa configuration na ito ang 50-megapixel primary sensor, 8-megapixel telephoto lens, at 12-megapixel ultra-wide lens. Maaasahan ng mga mahilig sa selfie ang isang 10-megapixel na front camera, na maayos na nakalagay sa loob ng isang center-aligned hole-punch cutout.

Para suportahan ang matagal na paggamit, ang Galaxy S23 FE ay inaasahang may 4370mAh na baterya at 25W wired fast charging support.

Sa harap ng software, malamang na tumakbo ang device sa Android 13-based na One UI 5.1, na nagbibigay ng access sa mga pinakabagong feature at pagpapahusay ng software.

Sa pangkalahatan, nangangako ang Samsung Galaxy S23 FE na magiging isang kapana-panabik na karagdagan sa serye ng Fan Edition na may kahanga-hangang display, mahusay na pagganap, at advanced na mga kakayahan sa camera.

